Soma Devlet Hastanesi'nde İlk Laparoskopik Sakrokolpopeksi: Kadın Sağlığında Yeni Dönem

Soma Devlet Hastanesi'nde İlk Laparoskopik Sakrokolpopeksi

Soma Devlet Hastanesi, kadın sağlığında bir ilke imza attı: günlük yaşamı etkileyen rahim ve mesane sarkmalarının tedavisinde altın standart kabul edilen Laparoskopik Sakrokolpopeksi ameliyatı hastanede ilk kez başarıyla gerçekleştirildi.

Operasyon ve Hasta Faydaları

İleri cerrahi deneyim gerektiren bu kapalı yöntem sayesinde, Somalı kadınlar büyük şehirlere gitmeden kendi ilçelerinde modern ve etkili bir tedaviye erişebiliyor. Rahim ve mesane sarkmaları genellikle doğumlar sonrası veya yaşla birlikte ortaya çıkabiliyor ve vajinada dolgunluk hissi, kasık ve bel ağrısı ile idrar kaçırma gibi şikayetlere yol açarak yaşam kalitesini düşürebiliyor.

Op. Dr. Emir Gürbüz, sarkan organların küçük kesilerle özel destek materyalleri yardımıyla yeniden anatomik yerine sabitlendiğini belirterek, "Bu yöntem sayesinde hastalar daha az ağrı yaşıyor ve günlük yaşamlarına çok daha kısa sürede dönebiliyor" dedi.

Türkiye'de yalnızca sayılı merkezlerde uygulanan bu ileri düzey cerrahi tekniğin Soma'da yapılabiliyor olmasının bölge için büyük bir kazanım olduğuna dikkat çeken Gürbüz, yurtiçinde aldığı temel eğitimin yanı sıra ABD’de Yale Üniversitesi’nde ürojinekoloji alanında ileri cerrahi eğitimler aldığını ve edindiği deneyimi bir kamu hastanesinde uygulamaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Hastane Yönetimi ve Bölgesel Önemi

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Kıvanç Yaşar ise operasyonun Soma sağlık hizmetleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın ileri tedaviler için başka illere gitmesine gerek kalmadan, kendi hastanelerinde nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi en büyük hedefimiz. Bu başarıda emeği geçen hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu adım, bölge halkı için ileri düzey jinekolojik cerrahide erişilebilirliği artırırken, ilçe hastanesinin sunduğu sağlık hizmetlerinin niteliğini de güçlendiriyor.

