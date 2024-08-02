IOC'den Cinsiyet Uygunluğu Açıklaması: Pasaport Belirleyici

IOC Sözcüsünden Açıklama

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, Cezayirli boksör Imane Khelif'in 2023 yılında cinsiyet uygunluğu testini geçememesine rağmen 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar boks müsabakasında yer alacağına dair gelen eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu.

Pasaport ve Cinsiyet Tanımlaması

Adams, IOC’nin cinsiyet tanımlamasının ulusal belgelerdeki verilere dayandığını belirtti. Komite, bir sporcunun cinsiyetinin, pasaportundaki belirtilere göre tanımlandığını vurguladı. Khelif’in, kadın olarak doğduğunu, kaydedildiğini ve yaşamını kadın olarak sürdürdüğünü ifade etti.

Eleştirilere Yanıt

Bir gazetecinin, Khelif ve diğer boksörler hakkında çıkan olumsuz haberlere nasıl yanıt vereceklerine dair sorusu üzerine Adams, “Yarışma kurallarının değişmeyeceği konusunda hemfikiriz” dedi. Ayrıca, mevcut durumun net bir bilimsel veya siyasi fikir birliği bulmadığını belirtti.

Test Süreçleri ve Gelecek Adımlar

Adams, IOC’nin daha önceki cinsiyet testlerinin 1999'da sona erdiğini hatırlatarak, bu tür testlerin geri dönmesinin istenmediğine dikkat çekti. “Herkes bunu nasıl belirleyebileceğimize dair net bir açıklama istiyor, ama bu mümkün değil,” dedi.

Sakatlık Durumu ve İyi Dilekler

Ayrıca, boksör Angela Carini’nin yaşadığı sakatlık hakkında, “Hiçbir sporcunun yaralanmasını istemeyiz” diyerek, Carini'ye acil şifalar diledi.

Sonuç

IOC, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılan sporcuların, müsabaka düzenlemelerine uymak zorunda olduğunu belirtirken, uygunluk kurallarının müsabakalar sırasında değiştirilmemesi gerektiğini vurguladı.