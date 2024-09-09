Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı: 21 Terör Hedefi İmha Edildi

Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Hava Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, 21 Ekim tarihinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik bir hava harekatı düzenlediğini duyurdu.

Hedefler ve Amaç

Bakanlık açıklamasında, PKK/KCK ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi, Türkiye'nin güvenliği ve halka yönelik terör saldırılarının önlenmesi amacıyla harekatın gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, harekatın Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi çerçevesinde meşru müdafaa hakkı doğrultusunda icra edildiği ifade edildi.

İmha Edilen Hedefler ve Kullanılan Mühimmat

Hava harekatı sonucunda, bölücü terör örgütünün kullandığı ve sorumlu düzeyde bulunan teröristlerin barındığı mağara, sığınak ve barınaklardan oluşan toplam 21 hedefin imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, "İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Harekatın Önemi ve Güvenlik Tedbirleri

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, ülkenin güvenliği ve bekası için terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Harekat sırasında, masum insanların, dost unsurların ve tarihi ile kültürel varlıkların zarar görmemesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı da belirtildi.