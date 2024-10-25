Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 30 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyindeki Hava Harekatları
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatlarına dair önemli bilgiler paylaştı.
Etkin Sonuçlar
Yapılan açıklamada, dün gece gerçekleştirilen harekatta; Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar bölgesindeki toplam 34 terör hedefinin vurulduğu, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Devam Eden Mücadele
Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.