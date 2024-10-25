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Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 30 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 16:42
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 30 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyindeki Hava Harekatları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatlarına dair önemli bilgiler paylaştı.

Etkin Sonuçlar

Yapılan açıklamada, dün gece gerçekleştirilen harekatta; Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar bölgesindeki toplam 34 terör hedefinin vurulduğu, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Devam Eden Mücadele

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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