İran, Akaryakıt Kaçakçılığı İddiasıyla Togo Bandıralı Tankere El Koydu

İran, Basra Körfezi'nde Tankere El Koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde "akaryakıt kaçakçılığı" gerekçesiyle Togo bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu açıkladı.

Açıklamalar ve Detaylar

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne bağlı İkinci Bölge Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 1,5 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen tanker, Buşehr açıklarında ele geçirildi.

Mürettebat ve Mahkeme Kararı

Tankerin Hindistan ve Sri Lanka uyruklu toplam 12 mürettebatıyla birlikte Buşehr kıyılarına çekildiği ifade edildi.

Bu durum, bölgede artan akaryakıt kaçakçılığına karşı İran'ın sert tedbirler aldığına işaret ediyor.