Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İran, Akaryakıt Kaçakçılığı İddiasıyla Togo Bandıralı Tankere El Koydu

İran, Basra Körfezi'nde akaryakıt kaçakçılığı suçlamasıyla bir tankere el koydu ve mürettebatını gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 21:55
İran, Akaryakıt Kaçakçılığı İddiasıyla Togo Bandıralı Tankere El Koydu

İran, Basra Körfezi'nde Tankere El Koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde "akaryakıt kaçakçılığı" gerekçesiyle Togo bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu açıkladı.

Açıklamalar ve Detaylar

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne bağlı İkinci Bölge Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 1,5 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen tanker, Buşehr açıklarında ele geçirildi.

Mürettebat ve Mahkeme Kararı

Tankerin Hindistan ve Sri Lanka uyruklu toplam 12 mürettebatıyla birlikte Buşehr kıyılarına çekildiği ifade edildi.

Gelişmelerin Takibi

Bu durum, bölgede artan akaryakıt kaçakçılığına karşı İran'ın sert tedbirler aldığına işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

ATM'lerde yepyeni dönemin kapısı açıldı! Para çeken yatıran herkes etkilenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

En cesaretli burçlar belli oldu! 4 burç her problemi çabucak çözüyor

BYD dev personel alımına start verdi! Çinli otomobil üreticisi yüksek maaş vadediyor!

ATM'lerde yepyeni dönemin kapısı açıldı! Para çeken yatıran herkes etkilenecek

KPSS şartı tamamen kaldırıldı! En az lise mezunuysanız tamam: Bu kadrolara alım yapılacak

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek