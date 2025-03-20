İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Komşularla İyi İlişkiler Önceliğimiz'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkelerle ilişkilerin önemine vurgu yaptı ve ekonomik sorunlara çözüm sözü verdi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:47
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Komşularla İyi İlişkiler Önceliğimiz'

İran Cumhurbaşkanı, Komşularla İyi İlişkilerin Önemine Vurgu Yaptı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmanın ülkesinin birinci önceliği olduğunu dile getirdi. Hicri Şemsi takvimine göre yeni yılın ilk günü olan Nevruz Bayramı münasebetiyle yayımladığı görüntülü mesajda halka seslenen Pezeşkiyan, bunun yanı sıra ülkesinin karşılaştığı zorluklara da dikkat çekti.

Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Arayışları

Pezeşkiyan, önceki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ani ölümü ardından, İsrail'in Gazze ve Lübnan üzerindeki eylemlerine değindi. Ülkesine yönelik çözüm sürecinin gerekliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Yeni bir dönemecin başlangıcındayız, şirin İran'ımızı haksızlıklardan uzak tutma kararlılığındayız" ifadelerini kullandı.

Duyarlılık ve Değişim Vurgusu

Kendilerinin halkın ekonomik ve sosyal sorunlarına duyarlı olduklarını belirten Pezeşkiyan, enflasyon ve yüksek fiyatların sorunlarına çözüm bulacaklarını vurguladı. "Tüm değerli İran halkımızın desteği ve katılımıyla bunların üstesinden geleceğiz" dedi.

Dış Politika Stratejisi

Dış politikada ise, "Komşu ülkelerle her alanda sağlıklı ilişkilere sahip olmak ilk önceliğimizdir. Dünyanın tüm ülkeleriyle barış, kardeşlik ve insanlık dolu bir dünya kurmayı arzuluyoruz," şeklinde konuşarak komşularla ilişkilere özel bir önem atfetti.

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