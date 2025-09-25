İran'da BM Yaptırımları Öncesi Döviz ve Altın Kurları Rekor Kırdı

İran'da döviz ve altın kurları, BM yaptırımları öncesi rekor seviyeye ulaştı

İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden devreye girmesine sayılı günler kala ülkede döviz ve altın kurları tarihin en yüksek seviyelerine çıktı. Piyasalarda yaşanan sert değerlenme hem ekonomik aktörlerin hem de halkın geleceğe dair kaygılarını artırdı.

Piyasa verileri

Serbest döviz piyasasını izleyen pashizi.com'a göre, serbest piyasada doların satış kuru 108 bin 500 tümen seviyesine ulaştı. Yeni bir rekor kıran avro ise 127 bin 500 tümenden işlem gördü. Altının gramı da ilk kez 10 milyon 14 bin tümene yükseldi.

Karşılaştırma için, İran'da 1 ABD doları ocak ayının başında 70 bin tümen civarında işlem görüyordu; buna göre İran'ın yerel para birimi sene başından bu yana yüzde 44 değer kaybetti.

Arka plan: 'snapback' mekanizması ve takvim

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan 2015'teki nükleer anlaşmada yer verilen ve 'snapback' olarak adlandırılan mekanizmayı işletme kararı aldı. Bu mekanizma, İran'ın anlaşmayı ihlal ettiği iddiasıyla BM yaptırımlarını yeniden getirme imkânı tanıyor. Karar, 28 Ağustosta alınmıştı.

Bu kararın ardından geçen yaklaşık bir aylık süreçte döviz ve altın kurlarında ciddi yükseliş görüldü; ağustos boyunca dolar kuru 93 bin tümen seviyelerindeydi. 'Snapback' süreci, yeni bir anlaşma yapılmaz veya son tarih uzatılmazsa 28 Eylül gece yarısı sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girecek.