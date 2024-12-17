İran'da Doğal Gaz Sıkıntısı Sanayi Faaliyetlerini Durdurdu

İran'da doğal gaz sıkıntısı, birçok sanayi bölgesinin faaliyetlerine ara vermesine yol açtı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, ülkede yaşanan doğal gaz yetersizliğinin sonucunda çeşitli fabrika ve atölyelerin kapandığını duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Kaimpenah, Tahran’da düzenlenen 18. Genç Üreticiler ve Yöneticiler Festivali bağlamında yaptığı konuşmada, "Ülkenin kuzeyi, kuzeydoğu ve kuzeybatısında insanlar üşümesin diye sanayi bölgelerinin büyük bir kısmını tatil etmek zorunda kaldık," ifadelerini kullandı.

Kaimpenah, İran'da günlük doğal gaz ihtiyacının 945 milyon metreküp olmasına rağmen, sadece 840 milyon metreküp üretildiğine dikkat çekerek, "Normal hava koşullarında günlük yaklaşık 100 milyon metreküp enerji açığımız var. Ülkenin 945 milyon metreküp doğal gaz ihtiyacının 620 milyon metreküpten fazlası yalnızca hane halkı, ticari işletmeler ve küçük sanayiler tarafından tüketiliyor," şeklinde konuştu.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, Rusya, 47 trilyon metreküple dünyada en büyük kanıtlanmış doğal gaz rezervine sahipken, İran'ın 34 trilyon metreküp ile ikinci sırada olduğu belirtildi.