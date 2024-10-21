İran'dan ABD'ye Uyarı: Suç Ortağı Olmayın

İran'dan Sert Uyarı

İran, ABD'nin İsrail'e yönelik olası bir saldırıda destek vermesi durumunda, Washington'un suç ortağı olacağı konusunda açık bir uyarıda bulundu.

BM'ye Mektup Gönderildi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben yazdığı mektupta, konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Biden'ın Açıklamaları ve Olası Etkileri

İravani, mektubunda ABD Başkanı Joe Biden'ın Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade ettiğini belirtti. Bu durumun, ABD'nin İsrail'in İran'a karşı yasa dışı askeri saldırganlığını zımni olarak onayladığı anlamına geldiği kaydedildi.

Gerginlik Uyarısı ve Suç Ortaklığı

Biden'ın açıklamalarının, ABD'nin bölgedeki gerginliği azaltma arzusuyla çeliştiğini vurgulayan İravani, bu tür ifadelerin tehlikeli ve kışkırtıcı olduğu konusunda uyardı. ABD'nin İsrail'e sağladığı teknik destek, gelişmiş silahlar ve kapsamlı hava savunma sistemleri ile birlikte hareket etmesinin, onu da suç ortağı haline getireceği ifade edildi.

BM Güvenlik Konseyi'ne Çağrı

İravani, BM Güvenlik Konseyi'nin bu durumu kınamasını talep ederken, ABD'nin uluslararası hukuk ve BM Şartı'na uygun hareket etmesini sağlamak için çağrıda bulundu.

Basın Toplantısındaki Yanıt

ABD Başkanı Biden, Almanya'daki basın toplantısında bir gazetecinin "İsrail'in İran'a karşı yapacağı saldırının nasıl ve ne zaman olacağı hakkında bilginiz var mı?" sorusuna "evet" yanıtını vermiş, ancak saldırı planıyla ilgili daha fazla ayrıntı vermekten kaçınmıştı.