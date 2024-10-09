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İran Milletvekillerinden Nükleer Silah Fetvasına Tepki

39 milletvekili, nükleer silah yasağının gözden geçirilmesini talep etti. İsrail gerilimi ve yaptırımlar gündemde.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:35
İran Milletvekillerinden Nükleer Silah Fetvasına Tepki

İran Meclisi'nden Gelişmeler

İran'da, Meşhed Milletvekili Hasan Ali Ahlaki öncülüğünde 39 milletvekili, nükleer silahı yasaklayan fetvanın değişmesi için bir talep iletti.

Fetva ve Savunma Doktrini

Hamshahrionline haberine göre, Ahlaki, bu talebin İran Meclisi Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası'na sunulduğunu belirtti. Ahlaki, "İsrail uluslararası hiçbir örgüt tarafından dizginlenemiyor, bu yüzden İran'ın savunma doktrinini gözden geçirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Hamaney'in Fetvası

İran'ın lideri Ali Hamaney tarafından verilen fetva, nükleer silah gibi kitlesel ölüme neden olabilecek silahların yasak olduğunu belirtiyor. Ahlaki, fetvanın korunmaya devam etse de, Caferi fıkhına göre şartların değişmesi durumunda fetvanın da değişebileceğini vurguladı.

Uluslararası Gerilim ve Yaptırımlar

Özellikle ABD gibi Batılı ülkeler, İran'ın nükleer silah üretme çabasında olduğunu öne sürerek ülkeye çeşitli ekonomik yaptırımlar uyguluyor. İsrail ise İran'ın nükleer faaliyetlerini eleştirirken, kendisi de bir nükleer silah sahibi olarak dikkat çekiyor.

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