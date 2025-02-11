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İran, Suudi Arabistan ve Cezayir Dışişleri Bakanları Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü

İran, Suudi Arabistan ve Cezayir dışişleri bakanları, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını ele aldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:06
İran, Suudi Arabistan ve Cezayir Dışişleri Bakanları Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü

Gazze'deki Gelişmeler Üzerine Kritik Görüşmeler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etme planını masaya yatırdı.

Ortak Tepki

Görüşmelerde, Erakçi ve Suudi mevkidaşı Farhan, iki ülkenin de Trump'ın bu planına karşı olduğunu vurguladılar. Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulmasına dair ifadelerini “küstahlık” olarak nitelendirerek, bu açıklamaların bölgedeki barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu ifade etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na Çağrı

Erakçi, ABD ve İsrail'in ortak planlarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) üyelerine acil harekete geçme çağrısında bulundu. Uluslararası toplumun, işgalci rejimin soykırımı ve hukuksuzluğunu normalleştirmesine engel olmak için önlem alması gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda, İİT Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı’nın yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

Cezayir'in Destek Sözü

Erakçi, Cezayirli Attaf ile yaptıkları görüşmede, Trump'ın planını “Filistin'i yok etme” olarak tanımladı. Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ise, ABD'nin Filistinlileri yerinden etme planına karşı olduklarını belirterek, Tahran'ın İİT'yi toplantıya çağırma önerilerini olumlu karşıladıklarını ifade etti.

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