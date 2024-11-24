İran ve Avrupalı Diplomatlar 29 Kasım'da Nükleer Mücadeleyi Görüşecek

İran ve Avrupa'dan Önemli Toplantı

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakan yardımcıları, 29 Kasım tarihinde bir araya gelerek İran'ın nükleer programı ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları arasında gerçekleştirilecek toplantının Filistin, Lübnan ve nükleer meseleler üzerine yoğunlaşacağını açıkladı.

Bekayi, üç Avrupa ülkesinin katılımıyla yapılacak görüşmelerin, New York'taki BM Genel Kurulu yıllık toplantısı sırasında başlayan müzakerelerin devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Japonya'nın Kyodo haber ajansı, İran'ın İngiltere, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği ile müzakerelerinin Cenevre'de başlayacağını da duyurdu.

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