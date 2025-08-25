İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Cidde'de Görüştü: Gazze ve Bölgesel İstikrar

İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Cidde'de Görüştü

İİT 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde temas

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile Saudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi. Görüşme, resmi ajans IRNA'nın aktardığına göre İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.

İki bakan, krizlerin tırmanmasını önlemek ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla ikili ve çok taraflı düzeylerde, bölgesel ve uluslararası platformlarda istişarelerin sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Görüşmede taraflar, Gazze Şeridi'ndeki durumu ele alarak, İsrail'in devam ettiği belirtilen soykırım iddialarına karşı İslam ülkelerinin acil ve etkili adımlar atması ile bölgeye insani yardım ulaştırılmasının kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Erakçi, İsrail'in bölgedeki saldırganlığı ve yayılmacılığına karşı İslam ülkelerinin işbirliğini güçlendirmesi ve ortak kapasitelerini kullanmasının gerekliliğini ifade etti.

Ayrıca Erakçi, Mısırlı mevkidaşına Avrupa ülkeleriyle devam eden nükleer müzakereler hakkında son gelişmeler konusunda bilgi verdi.