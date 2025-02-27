İrlanda Başbakanı Martin, Ukrayna'ya Sarsılmaz Destek Verdi

İrlanda Başbakanı Martin, Ukrayna'ya Destek Amacını Vurguladı

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, bir araya geldiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ülkesinin sarsılmaz desteğini yineledi. Martin, Shannon Havalimanı'nda düzenlenen görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeleri masaya yatırdıklarını ifade etti.

Görüşmede Martin, "Rusya'nın hala devam eden yasa dışı, vahşi saldırganlığı karşısında kendisini savunmayı sürdüren Ukrayna'ya ve halkına güçlü desteğimizi yineledim," dedi.

Ukrayna'ya insani ve finansal yardımlarda bulunmaya devam edeceklerinin altını çizen Martin, Avrupa Birliği (AB) ile birlikte sürdürülebilir ve güvenilir bir barış sağlama çabalarını da ele aldıklarını belirtti. "6 Mart'ta yapacağımız AB liderler zirvesinde bu konuyu enine boyuna tartışacağız," değerlendirmesinde bulundu.

Martin ayrıca, Ukrayna'nın AB üyeliğine olan desteklerini de dile getirerek, "Bu, Ukrayna için önemli bir sınır güvenliği garantisi olacaktır," diye konuştu.