İrlanda Başbakanı Martin, Ukrayna'ya Sarsılmaz Destek Verdi

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşerek ülkesinin desteğini bir kez daha vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 20:52
İrlanda Başbakanı Martin, Ukrayna'ya Sarsılmaz Destek Verdi

İrlanda Başbakanı Martin, Ukrayna'ya Destek Amacını Vurguladı

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, bir araya geldiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ülkesinin sarsılmaz desteğini yineledi. Martin, Shannon Havalimanı'nda düzenlenen görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeleri masaya yatırdıklarını ifade etti.

Görüşmede Martin, "Rusya'nın hala devam eden yasa dışı, vahşi saldırganlığı karşısında kendisini savunmayı sürdüren Ukrayna'ya ve halkına güçlü desteğimizi yineledim," dedi.

Ukrayna'ya insani ve finansal yardımlarda bulunmaya devam edeceklerinin altını çizen Martin, Avrupa Birliği (AB) ile birlikte sürdürülebilir ve güvenilir bir barış sağlama çabalarını da ele aldıklarını belirtti. "6 Mart'ta yapacağımız AB liderler zirvesinde bu konuyu enine boyuna tartışacağız," değerlendirmesinde bulundu.

Martin ayrıca, Ukrayna'nın AB üyeliğine olan desteklerini de dile getirerek, "Bu, Ukrayna için önemli bir sınır güvenliği garantisi olacaktır," diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?
2
TRT Tabii'nin 'Yankı' Dizisi Görünmez El'in Galası Görkemli Bir Şekilde Yapıldı
3
28 Şubat 2025 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor Etkinlikleri
4
Aksaray'da Gürültü Kavgasında İki Kardeş Silahla Yaralandı
5
İstanbul'da 2.000 TL Ramazan Yardımı 1 Mart'tan Önce Ödenecek
6
Mısır'da Gazze için Görüşmeler Başladı: Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Üzerine yoğun Müzakereler
7
Trump, Rusya'nın İşgal Girişimlerinin Devam Etmeyeceğini Düşünüyor

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor