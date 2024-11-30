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İrlanda Seçiminde Sinn Fein ve Fine Gael Yarışı Baş Başa Gidiyor

Sinn Fein ve Fine Gael, İrlanda'daki erken genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre eşit oy oranlarına sahip.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 01:54
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 01:54
İrlanda Seçiminde Sinn Fein ve Fine Gael Yarışı Baş Başa Gidiyor

İrlanda Seçiminde Sandık Çıkış Anketi Sonuçları

İrlanda'da gerçekleştirilen erken genel seçimdeki sandık çıkış anketine göre, sol milliyetçi parti Sinn Fein yüzde 21,1 oy oranı ile merkez sağ parti Fine Gael ile başa baş bir yarış sergiliyor. Bu durum, ülkede siyasi dinamiklerin nasıl şekilleneceğini merak konusu haline getiriyor.

Seçim Sonuçları ve Diğer Partiler

Ülke genelinde yayınlanan sandık çıkış anketine göre, Fine Gael yüzde 21, Fianna Fail yüzde 19,5, Sosyal Demokratlar yüzde 5,8 ve İşçi Partisi yüzde 5 oy aldı. Ayrıca, Yeşiller Partisi yüzde 4, Aontu yüzde 3,6, Dayanışma-Kârdan Önce Halk yüzde 3,1, Bağımsız İrlanda yüzde 2,2 ve bağımsızlar ile diğerleri yüzde 14,6 oy aldı.

Koalisyon Hesapları

Sandık çıkış anketinin sonuçlarının yarın yapılacak oy sayımında tecelli etmesi halinde, koalisyon hükümeti kurulması kaçınılmaz gibi görünüyor. Ancak, Fine Gael lideri Simon Harris ve Fianna Fail lideri Micheal Martin, temel politik farklılıklar nedeniyle olası bir koalisyonda Sinn Fein'i ortak olarak görmek istemediklerini duyurdu. Bu nedenle, Fine Gael ve Fianna Fail partilerine dayalı bir koalisyon hükümetinin kurulması muhtemel olarak değerlendirilmekte.

Oy Sayım Süreci

Oyların sayım işlemi, sandıkların kapanmasının ardından başlayan sürecin ardından ertesi gün başlayacak. Oyların sayımının birkaç gün süreceği tahmin ediliyor.

Son olarak, ülkede son genel seçimler 8 Şubat 2020'de düzenlenmiş ve ardından 27 Haziran 2020'de iki merkez sağ parti Fine Gael ile Fianna Fail ve Yeşiller'in oluşturduğu üçlü koalisyon hükümeti kurulmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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