İş Yerinde Şiddet ve Taciz Araştırma Raporu Açıklandı

İş Yerinde Şiddet ve Taciz Araştırması Sonuçlandı

Özyeğin Üniversitesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliğiyle gerçekleştirilen "İş Yerinde Şiddet ve Taciz Algıları ve Deneyimleri" araştırması sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma, 2024 yılı Mayıs ve Temmuz ayları arasında İstanbul'da 3,007 katılımcıyla yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi.

Ana Bulgular

Raporun bulgularına göre, katılımcıların %75'inden fazlası iş hayatları boyunca en az bir kez şiddete maruz kaldıklarını ifade etti. Çalışmada, beş tür şiddet ele alındı: psikolojik, ekonomik, fiziksel, cinsel şiddet ve ayrımcılık.

Şiddet Algısı ve Gerçekleştirilme Durumu

Katılımcıların yaklaşık %60'ı ekonomik şiddet deneyimlediğini belirtirken, özel sektör katılımcıları kamu sektöründekilere göre daha sık ekonomik şiddete maruz kaldıklarını ifade etti. Psikolojik şiddet ise, tüm çalışanlar arasında yaygın bir biçimde görülmekte olup, kadın yöneticiler erkek yöneticilere oranla daha sık bu tür şiddete maruz kalmakta.

Cinsiyete Dayalı Şiddet Oranı

Cinsel şiddet ise kadınların %25'inin iş hayatları boyunca en az bir kez maruz kaldığı bir sorun. Katılımcıların üçte biri fiziksel şiddetin bir türüne maruz kaldığını belirtirken, bu durumun erkekler arasında daha sık görüldüğü saptandı. Ayrımcılık konusundaki veriler ise, kadınların cinsiyet temelli, erkeklerin ise etnik ve din temelli ayrımcılık yaşadığını gösterdi.

Eğitim Seviyesi ve Şiddet İlişkisi

Düşük eğitim seviyesine sahip çalışanlar, psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddete daha fazla maruz kalırken, yüksek eğitim seviyesinde olan bireyler cinsel şiddet konusunda daha fazla risk altındadır.

Sonuç ve Öneriler

Sonuç olarak, araştırma iş yerinde şiddetin sadece bireyleri etkilemekle kalmayıp, genel iş doyumu ve iş gücü piyasasına olumsuz etkiler yarattığını ortaya çıkarmaktadır. Araştırma kapsamında, katılımcıların %90’ı iş yerinde şiddet konusunda yeterli bilgilendirme yapılmadığını belirtmiştir.

Yetkililerden Açıklama

Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Suat Dede, şiddetin iş yeri koşulları üzerinde yarattığı olumsuzlukları vurgulayarak, bakanlığın bu konuda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğini kaydetti. Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan ise bu çalışmanın önemine dikkat çekerek, iş yerinde şiddete karşı politika geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Hassan, araştırmayı "eşsiz bir çalışma" olarak değerlendirirken, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Malena Mard, proje ile Türkiye’ye ve İsveç’e değer katmaktan duydukları gururu dile getirdi.

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Sümer, araştırmanın bulgalarına dair detaylı bir sunum yaparak, iş yerindeki şiddete karşı alınması gereken önlemleri vurguladı.

Özyeğin Üniversitesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle hazırlanan "Kadın ve Erkeklerin İş Yerinde Şiddet ve Tacize İlişkin Algı ve Deneyimleri" başlıklı araştırma projesinin bulguları açıklandı. Özyeğin Üniveristesi Rektörü Prof.Dr. Barış Tan, proje kapsamında yayınlanan 'İş Yerinde Şiddet ve Taciz Algıları ve Deneyimleri Araştırma Raporu'nun duyurulması için düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Özyeğin Üniversitesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle hazırlanan "Kadın ve Erkeklerin İş Yerinde Şiddet ve Tacize İlişkin Algı ve Deneyimleri" başlıklı araştırma projesinin bulguları açıklandı. Özyeğin Üniveristesi Rektörü Prof.Dr. Barış Tan, proje kapsamında yayınlanan 'İş Yerinde Şiddet ve Taciz Algıları ve Deneyimleri Araştırma Raporu'nun duyurulması için düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Özyeğin Üniversitesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle hazırlanan "Kadın ve Erkeklerin İş Yerinde Şiddet ve Tacize İlişkin Algı ve Deneyimleri" başlıklı araştırma projesinin bulguları açıklandı. Özyeğin Üniveristesi Rektörü Prof.Dr. Barış Tan, proje kapsamında yayınlanan 'İş Yerinde Şiddet ve Taciz Algıları ve Deneyimleri Araştırma Raporu'nun duyurulması için düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Özyeğin Üniversitesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle hazırlanan "Kadın ve Erkeklerin İş Yerinde Şiddet ve Tacize İlişkin Algı ve Deneyimleri" başlıklı araştırma projesinin bulguları açıklandı. Özyeğin Üniveristesi Rektörü Prof.Dr. Barış Tan, proje kapsamında yayınlanan 'İş Yerinde Şiddet ve Taciz Algıları ve Deneyimleri Araştırma Raporu'nun duyurulması için düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Özyeğin Üniversitesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle hazırlanan "Kadın ve Erkeklerin İş Yerinde Şiddet ve Tacize İlişkin Algı ve Deneyimleri" başlıklı araştırma projesinin bulguları açıklandı. Özyeğin Üniveristesi Rektörü Prof.Dr. Barış Tan, proje kapsamında yayınlanan 'İş Yerinde Şiddet ve Taciz Algıları ve Deneyimleri Araştırma Raporu'nun duyurulması için düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Özyeğin Üniversitesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle hazırlanan "Kadın ve Erkeklerin İş Yerinde Şiddet ve Tacize İlişkin Algı ve Deneyimleri" başlıklı araştırma projesinin bulguları açıklandı. Özyeğin Üniveristesi Rektörü Prof.Dr. Barış Tan, proje kapsamında yayınlanan 'İş Yerinde Şiddet ve Taciz Algıları ve Deneyimleri Araştırma Raporu'nun duyurulması için düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Özyeğin Üniversitesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle hazırlanan "Kadın ve Erkeklerin İş Yerinde Şiddet ve Tacize İlişkin Algı ve Deneyimleri" başlıklı araştırma projesinin bulguları açıklandı. Özyeğin Üniveristesi Rektörü Prof.Dr. Barış Tan, proje kapsamında yayınlanan 'İş Yerinde Şiddet ve Taciz Algıları ve Deneyimleri Araştırma Raporu'nun duyurulması için düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Özyeğin Üniversitesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle hazırlanan "Kadın ve Erkeklerin İş Yerinde Şiddet ve Tacize İlişkin Algı ve Deneyimleri" başlıklı araştırma projesinin bulguları açıklandı. Özyeğin Üniveristesi Rektörü Prof.Dr. Barış Tan, proje kapsamında yayınlanan 'İş Yerinde Şiddet ve Taciz Algıları ve Deneyimleri Araştırma Raporu'nun duyurulması için düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Özyeğin Üniversitesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle hazırlanan "Kadın ve Erkeklerin İş Yerinde Şiddet ve Tacize İlişkin Algı ve Deneyimleri" başlıklı araştırma projesinin bulguları açıklandı. Özyeğin Üniveristesi Rektörü Prof.Dr. Barış Tan, proje kapsamında yayınlanan 'İş Yerinde Şiddet ve Taciz Algıları ve Deneyimleri Araştırma Raporu'nun duyurulması için düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Özyeğin Üniversitesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle hazırlanan "Kadın ve Erkeklerin İş Yerinde Şiddet ve Tacize İlişkin Algı ve Deneyimleri" başlıklı araştırma projesinin bulguları açıklandı. Özyeğin Üniveristesi Rektörü Prof.Dr. Barış Tan, proje kapsamında yayınlanan 'İş Yerinde Şiddet ve Taciz Algıları ve Deneyimleri Araştırma Raporu'nun duyurulması için düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Özyeğin Üniversitesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle hazırlanan "Kadın ve Erkeklerin İş Yerinde Şiddet ve Tacize İlişkin Algı ve Deneyimleri" başlıklı araştırma projesinin bulguları açıklandı. Özyeğin Üniveristesi Rektörü Prof.Dr. Barış Tan, proje kapsamında yayınlanan 'İş Yerinde Şiddet ve Taciz Algıları ve Deneyimleri Araştırma Raporu'nun duyurulması için düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Özyeğin Üniversitesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle hazırlanan "Kadın ve Erkeklerin İş Yerinde Şiddet ve Tacize İlişkin Algı ve Deneyimleri" başlıklı araştırma projesinin bulguları açıklandı. Özyeğin Üniveristesi Rektörü Prof.Dr. Barış Tan, proje kapsamında yayınlanan 'İş Yerinde Şiddet ve Taciz Algıları ve Deneyimleri Araştırma Raporu'nun duyurulması için düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.