İşgal Altındaki Batı Şeria'da Filistinli Genç Yaralandı

Batı Şeria'da Gerilim Sürüyor

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli genci yaraladı. Olay, Nablus'un güneyindeki Urif köyünde meydana geldi. Filistin Kızılayı, 29 yaşındaki gencin bacağından vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Zeytin Toplama Alanlarında Saldırılar

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin toplayan Filistinlilere yönelik saldırılar da devam ediyor. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Urif köyünde düzenlediği baskınlarda Filistinlilerle çatışma yaşandığını belirtiyor.

El-Hıdır'daki Arbede

Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdır kasabasında, İsrail güvenlik güçlerinin düzenlediği baskın ardından Filistinliler ile askerler arasında arbede çıktı. İsrail güçleri, bu sırada zehirli gaz bombası ve ses bombası kullanarak birçok Filistinlinin gazdan etkilenmesine neden oldu.