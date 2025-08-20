Işıkhan: 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme'de Çalışanı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin çalışanların alım gücünü koruma taahhüdünü vurguladı. Işıkhan, sürecin detaylarını ve elde edilen kazanımları paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeme ilkesini gözetmiştik. Bunu da koruduğumuzu ifade etmek isterim. Bundan sonra da Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

Görüşmelerin Seyri

Işıkhan, görüşmelerin 28 Temmuz'da yapılan ilk toplantıyla başladığını, sendikalar tarafından kamu görevlilerini ilgilendiren yaklaşık 1200 talebin masaya getirildiğini söyledi. Taleplerin tasnif edilip detaylı çalışmanın yürütüldüğünü belirten Işıkhan, müzakerelerin tarafların birbirini dinlemesi ve üzerinde anlaşılan konuların metne dönüştürülmesiyle ilerlediğini kaydetti.

Oransal Zam, Hakem Kurulu ve Takvim

Bakan Işıkhan, hükümetin oransal zam teklifinde bulunduğunu ancak Memur-Sen'in bu teklifi kabul etmediğini ve konuyu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşıma kararı aldığını aktardı. Sürecin bundan sonra başlayacağını, tutanağın iletileceğini, Memur-Sen'in 3 gün içinde başvuracağını ve Hakem Kurulu'nun ağustos ayı bitmeden kararını vererek 2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme sürecini yasal olarak tamamlayacağını bildirdi.

Hizmet Kolları ve Bütçe

Işıkhan, oransal zam dışında 11 hizmet kolunda kazanımlar sağlandığını, sendikaların taleplerini karşılamak için yaklaşık 80 milyar liralık bütçe ayrıldığını belirtti. Kamu görevlilerine emekleri için teşekkür eden Işıkhan, "Vatandaşlarımıza sağlık hizmeti, eğitim hizmeti, ulaşım hizmeti sunuyorsak bu memurlarımızın sayesinde gerçekleşiyor. Haklarını ödeyemeyiz." ifadelerini kullandı ve enflasyon kontrol altına alındığında memurların alım gücünün artacağını vurguladı.

Koruyucu Giyim ve Ücret Adaleti

Bakan, kazanımlar arasında memur sendikalarının uzun süredir dile getirdiği koruyucu giyim yardımının da yer aldığını belirterek, 5 hizmet kolunu ilgilendiren bu desteğin Maliye Bakanlığımızla yapılan anlaşmayla sağlandığını söyledi. Işıkhan, altyapı, enerji ve ulaşım gibi sektörlerde çalışan memurların koruyucu kıyafet ihtiyacının devlet tarafından karşılanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Tüm memur gruplarında adaleti sağlamaya yönelik düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Işıkhan, "Dokunmadığımız kimse kalmadı. Yardımcı hizmetler sınıfındaki memurlarımıza, muhasebeci, avukat, mühendis, veteriner gibi tüm hizmet kollarında mağduriyet içerisinde bulunan, ücret adaletsizliği yaşayan memur gruplarına iyileştirme yaparak adaleti sağlamaya çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

