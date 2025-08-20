Işıkhan: Oransal Zamda Mutabakat Sağlanamadı, Tahkim Süreci Başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, oransal zam konusunda mutabakat sağlanamadığını ve konunun tahkim sürecine taşındığını bildirdi.

Görüşmeler, imzalar ve kapsam

Bakanlığın ev sahipliğinde yürütülen görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında memur ve memur emeklilerini ilgilendiren genel oransal zamda uzlaşıya varılamadı. Ancak hizmet kollarında önemli ilerleme kaydedildi; 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı ve bu kapsamda bir imza töreni düzenlendi.

Işıkhan, iki yıl önce yapılan düzenlemelere benzer şekilde bu dönemde de hizmet kollarında önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek, sürecin yaklaşık 25 gün sürdüğünü söyledi. Toplu sözleşmenin, 6,5 milyona yakın kamu görevlisi ve emekliyi ilgilendirdiğini ifade etti.

Uzlaşma ve maddeler

Bakan Işıkhan, genel toplu sözleşme ve hizmet kolları çerçevesinde toplam 369 maddede uzlaşma sağlandığını; bunun 58 madde ile Genele İlişkin Mali ve Sosyal Haklar ve 311 madde ile hizmet kollarını kapsadığını açıkladı. Karşılaştırma için Işıkhan, 7. Dönem toplu sözleşmede uzlaşmaya varılan madde sayısının 341 olduğunu belirtti.

Ayrıca, 4 milyondan fazla çalışanın ilgili sendikalar çatısı altında yer aldığı, yaklaşık 4,2 milyon memuru ilgilendiren kazanımların önemli bölümünün hizmet kollarına aktarıldığı vurgulandı.

Tahkim süreci ve karar

Işıkhan, oransal zam konusunda mutabakat sağlanamaması nedeniyle sürecin tahkime gideceğini söyledi: "Karar, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna ait olacaktır." Bakan, hakem kurulunun vereceği karara herkesin saygı göstereceğini belirtti.

Mali ve özlük haklardaki kazanımlar

Bakan, uzlaşılan maddeler arasında birçok personel grubunun ek ödeme ve tazminatlarında iyileştirmeler yapıldığını, öğretmenlerin hazırlık ödeneği ile akademik personelin eğitim-öğretim ödeneğinde artış sağlandığını aktardı. Yıllardır çözülemeyen koruyucu giyim yardımı sorununun bu toplu sözleşmeyle giderildiğini ve toplamda 80 milyar liranın üzerinde bir kazanım elde edildiğini kaydetti.

Süreç değerlendirmesi ve teşekkür

Işıkhan, toplu sözleşme sürecinin Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun yürütüldüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kamu personelinin mali ve sosyal haklarının güçlendirildiğini ifade etti. Sürece katkı sunan Cumhurbaşkanlığı Personel Prensipleri Genel Müdürlüğü, ilgili bakanlıklar ve kamu işveren heyeti yöneticilerine teşekkür etti; Yetkili Konfederasyon Genel Başkanı Ali Yalçın ve tüm sendika başkanlarıyla yoğun mesai yürütüldüğünü vurguladı.

Bakan Işıkhan, sürecin kamu görevlileri ve aileleri için hayırlı olmasını dileyerek, "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajını yineledi.

