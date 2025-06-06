İskenderun Depremzedeleri Kurban Bayramı’nı Yeni Evlerinde Geçiriyor

İskenderun'da Depremzedeler Kurban Bayramı'nı Yeni Konutlarında Geçiriyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Hatay’ın İskenderun ilçesinde inşa edilen konutlar, depremden etkilenen ailelere yeni umut oldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde evleri hasar gören ya da yıkılan çok sayıda aile, yeni yuvalarına kavuştu. Bu bağlamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Düğünyurdu Mahallesi’nde tamamlanan konutlara yerleşenler, Kurban Bayramı'nı dolu dolu geçiriyor.

Yeni Evinde Mutluluğu Yaşayan Hatice Kural

70 yaşındaki Hatice Kural, TOKİ'nin Düğünyurdu Mahallesi’ndeki konutlarına taşındı. Deprem sonrası İskenderun'daki evinin hasar görmesi nedeniyle Isparta’ya gidiş yapmak zorunda kalan Kural, konutuna kavuştuğunda yaşadığı mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

“Geldim evi gezdim, dört dörtlüktü. Çok mutlu oldum, duygulandım. Allah'ıma çok şükür evime kavuştum.” Kural, Kurban Bayramı’nda çocukları ve torunlarıyla bir araya gelerek tatlılar hazırlayacak olmaktan da büyük bir heyecan duyduğunu belirtti.

Hakan Bozkurt: Devletimize Teşekkür Ediyoruz

47 yaşındaki Hakan Bozkurt ise yeni evinde Kurban Bayramı’nı ailesiyle birlikte geçirmekte olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bozkurt, devletin sağladığı yardımlar için de teşekkürlerini iletti:

“Devletimizden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Tabii ki heyecan var, Kurban Bayramı’nı ailemizle evimizde geçiriyoruz.” Bozkurt’un ifadeleri, devletin yardımlarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

İskenderun’daki depremzedelerin hikayeleri, afet sonrası toplumsal dayanışma ve devlet desteklerinin önemini gözler önüne seriyor. Yeni evlerinde bir araya gelen aileler, Kurban Bayramı’nı birlik ve beraberlik içinde kutluyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarına yerleşen depremzedeler, Kurban Bayramı'nı yeni yuvalarında geçiriyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ tarafından Cebike, Düğünyurdu ve Aşkarbeyli mahallelerinde yapımı tamamlanan 14 bin 331 konuttan oturuma hazır hale getirilen 3 bin 64'ünün anahtarları kurayla belirlenen hak sahiplerine verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarına yerleşen depremzedeler, Kurban Bayramı'nı yeni yuvalarında geçiriyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ tarafından Cebike, Düğünyurdu ve Aşkarbeyli mahallelerinde yapımı tamamlanan 14 bin 331 konuttan oturuma hazır hale getirilen 3 bin 64'ünün anahtarları kurayla belirlenen hak sahiplerine verildi.