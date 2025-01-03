İskoçya'da 2017'den Bu Yana 1501 Bebek Uyuşturucu Bağımlısı Olarak Doğdu

İskoçya'da Uyuşturucu Bağımlısı Bebek Sayısı Dramatik Şekilde Artıyor

İskoçya Liberal Demokrat Partisi, 2017'den günümüze, 1501 bebeğin anneleri tarafından yasal veya yasa dışı uyuşturucu kullanımı sonucu bağımlı olarak doğduğunu bildirdi.

Bu rakam, Yenidoğan Yoksunluk Sendromu (NAS) adı verilen bir durumu gündeme getiriyor. Açıklanan raporda, hamilelik süresince annelerin kullandığı uyuşturucuların, bu bebeklerin sağlığını nasıl etkilediği detaylandırıldı.

Bölgesel Dağılım

Rapora göre, Edinburgh'u da kapsayan Lothian bölgesi 774 bağımlı bebek ile en yüksek sayıya sahipken, Glasgow ve Clyde bölgesi 221, Grampian bölgesi ise 209 bağımlı bebekle takip ediyor.

Uyuşturucu bağımlısı bebeklerde görülen belirtiler arasında kontrol edilemeyen titreme, hiperaktivite, ciltte kızarıklıklar ve tiz sesle ağlama gibi etkiler bulunuyor.

Politik Eleştiriler ve Çağrı

İskoçya Liberal Demokrat Partisi Lideri Alex Cole-Hamilton, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir bebek için uyuşturucu bağımlısı olarak hayata başlamaktan daha kötüsü olamaz," dedi. Cole-Hamilton, hükümetin uyuşturucu ile mücadele konusundaki başarısızlıklarını eleştirerek, eski Başbakan Nicola Sturgeon'un alkol ve uyuşturucu bağımlılığı hizmetleri için kesintilere gittiğini vurguladı.

Cole-Hamilton, 2014-2023 yılları arasında Sturgeon'un yönettiği dönemde, bağımlılıkla mücadele hizmetlerinin kapanma riski taşıdığını belirterek, Başbakan John Swinney'in sunduğu yeni bütçenin de aynı hataları yapma olasılığına karşı uyarıda bulundu. Ayrıca, İskoçya hükümetinin bağımlılıkla mücadele hizmetlerine daha fazla destek vermesi gerektiğini ifade etti.