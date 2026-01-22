İsmail Özdemir: Sarız'ın kalkınma projeleri tamamlandı

MHP, Cumhur İttifakı ve yerel kurumlarla yürütülen çalışmalar sonuç verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Sarız için bir süredir üzerinde çalışılan projelerin sonuna gelindiğinin müjdesini verdi.

İsmail Özdemir şu ifadeleri kullandı: 'Sarız’ın tarımsal kalkınması, istihdam imkanlarının geliştirilmesi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi için bir süredir üzerinde çalıştığımız projelerimizin hamdolsun sonuna geldik. Bu kapsamda Sarız’ın sürdürülebilir bir kalkınmaya sahip olabilmesi ve ilçemizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilmek için; Orman Bölge Müdürlüğümüz ile beraber yürüttüğümüz çalışma kapsamında 5000 adet badem fidanı bahar aylarında toprakla buluşturulacak ve Badem Ormanı projemiz hayata geçecektir. Arıcılık anlamında önemli bir potansiyele sahip olan Sarız’da floramıza katkı sağlayarak, bal üretiminin nitelikli olarak arttırılması için Sarız Kaymakamlığımızın değerli çabalarıyla ilçemize Bal Ormanı kurulacaktır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan sağlanan destek ve Kayseri Valiliğimizin öncülüğünde ilçemizde sürdürülen seracılık faaliyetleri desteklenecek, bilhassa mantar üretimi konusundaki süregelen çabalara finansal destek sağlanarak üretim kapasitesi daha üst seviyeye çıkarılacaktır. Sarız merkez, Çörekdere, Yaylacı ve Sancakağıl’ı çevreleyen iletişim altyapısını ve baz istasyonlarının kapasitesi yenilenerek daha da güçlü hale getirilecektir. Böylelikle ilçemizde 5G iletişim altyapısının geliştirilmesi sağlanacaktır. Bahse konu olan proje onaylanmıştır. Sarız ilçemizin girişine yapılacak köprülü kavşak projesinin üstgeçitli FSK olarak tasarımı bitirilmiş, yapım çalışmalarına ise Ulaştırma Bakanlığımız tarafından başlanacaktır. Sarız’da ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek üretiminin gerçekleştirilerek Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlamasına yönelik ön projeler tamamlanmış, dut ağaçlarının dikim alanları ve üretim kapasiteleri belirlenmiştir. Sarız’ın her yönden gelişimi, kalkınması ve istihdam imkanlarının yüksek bir ivme kazanması için MHP ve Cumhur İttifakı olarak üstün bir gayretle çalışmalarımız sürdürmektedir. Kayserimize ve Sarızımıza hayırlı uğurlu olsun. Rabbimiz yardımını esirgemesin.'

Projelerin öne çıkan başlıkları

Tarım ve orman: 5000 adet badem fidanı ile Badem Ormanı projesi bahar aylarında uygulanacak; dut ağaçları dikimi ve ipek böceği ön projeleri tamamlandı.

Arıcılık: Sarız Kaymakamlığı öncülüğünde kurulacak Bal Ormanı ile bal üretiminin nitelikli şekilde artırılması hedefleniyor.

Seracılık ve mantar üretimi: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ve Kayseri Valiliği koordinasyonuyla seracılık faaliyetleri desteklenecek, mantar üretimine finansal katkı sağlanacak.

İletişim ve ulaşım: Sarız merkez, Çörekdere, Yaylacı ve Sancakağıl çevresindeki iletişim altyapısı ve baz istasyonları yenilenerek 5G altyapısına hazırlık yapılacak; köprülü kavşak projesinin tasarımı tamamlandı ve yapım süreci Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılacaktır.

MHP ve Cumhur İttifakı olarak ilçenin sürdürülebilir kalkınması, istihdamın artırılması ve gerçek potansiyelinin açığa çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

