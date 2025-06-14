İspanya'da 125 Kentte Filistin'e Destek Gösterileri Düzenlendi

İspanya, Madrid ve Barselona başta olmak üzere 125 kentte gerçekleşen gösterilerle Filistin'e destek verildi. Gösterilerde, İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edildi.

“Adil barış için. Özgür Filistin. Tam ateşkes. Ne terörizm ne soykırım” ana temasıyla yapılan yürüyüşlerde, “Parar La Guerra” (Savaşı durdurun) platformu, “Öfkeyi, barışçıl, enerjik, birlikçi, destekleyici ve güçlü bir eyleme dönüştürmenin zamanı geldi.” açıklamasında bulundu.

Saretişin mevcudiyetinin etkisiyle katılımcılar, “Özgür Filistin”, “Katil İsrail”, “Savaşa hayır”, “Nehirden denize özgür Filistin” ve “Adalet” gibi pankartlar taşıdı. Katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Gösterilerin en dikkat çekici olanı, başkent Madrid'de gerçekleşti. Reina Sofia Müzesi önünde düzenlenen eylemde, ünlü sanatçılar sahne aldı. Yönetmen Pedro Almodovar, aktör Jose Sacristan, yazarlar Elvira Lindo ve Benjamin Prado, aktrist Malena Alterio ile şarkıcılar Rayden, Miguel Poveda ve Silvia Perez Cruz gibi isimlerin de yer aldığı bir destek manifestosu okundu.

Bu manifestoda, “İsrail askerlerinin her gün sayısız savaş suçu işlediği, bombaların, aşırı şiddetin, Filistin halkını tam bir açlığa mahkum ettiği, işgal altında yaşayan Filistinlilerin geleceklerinin ellerinden alındığı” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, “Gazze'de yaşananların nihai hedefi, yarısı çocuk olan iki milyondan fazla Gazzelinin yok edilmesi ve etnik temizliğidir. Bu, Netanyahu'nun, Trump'ın koşulsuz desteğiyle sürdürdüğü suç projesidir.” denildi.

Parar La Guerra platformunun koordinatörü Joanen Cunyat, “Bombalara alışmayacağız. Öfkeyi sokaklarda büyük bir eyleme dönüştüreceğiz. Durmayacağız. Başarana kadar devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

İspanya'da Madrid ve Barselona başta olmak üzere 125 kentte düzenlenen gösterilerde İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edilerek Filistin'e destek verildi. Başkent Madrid'deki Reina Sofia Müzesi önünde yapılan eylemde "Adil barış için. Özgür Filistin. Tam ateşkes. Ne terörizm ne soykırım" ana temasıyla İspanyolları meydanlara çağıran "Parar La Guerrra" (Savaşı durdurun) Platformu, "Öfkeyi, barışçıl, enerjik, birlikçi, destekleyici ve güçlü bir eyleme dönüştürmenin zamanı geldi." açıklamasında bulundu.

İspanya'da Madrid ve Barselona başta olmak üzere 125 kentte düzenlenen gösterilerde İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edilerek Filistin'e destek verildi. Başkent Madrid'deki Reina Sofia Müzesi önünde yapılan eylemde "Adil barış için. Özgür Filistin. Tam ateşkes. Ne terörizm ne soykırım" ana temasıyla İspanyolları meydanlara çağıran "Parar La Guerrra" (Savaşı durdurun) Platformu, "Öfkeyi, barışçıl, enerjik, birlikçi, destekleyici ve güçlü bir eyleme dönüştürmenin zamanı geldi." açıklamasında bulundu.