İspanya'da İki Hızlı Tren Raydan Çıktı: 21 Ölü, 100 Yaralı

İspanya'nın güneyinde iki hızlı tren faciası: 21 ölü, 100 yaralı

İspanya'nın güneyinde, Kurtuba şehrine bağlı Adamuz bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada iki hızlı tren raydan çıktı. İlk belirlemelere göre kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 25'i ağır olmak üzere toplam 100 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Kaza, yerel saat ile 19:45 sıralarında gerçekleştirilen seferlerde yaşandı. Madrid yönüne giden Malaga-Madrid hızlı treninin henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktığı, diğer hatta Huelva istikametine giden hızlı trenin ise kazanın etkisiyle ani manevra yapmak zorunda kalarak devrildiği bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi, yaralılara ilk müdahale bölgedeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yetkililer olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkili açıklaması ve soruşturma

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Madrid'deki Atocha istasyonunda düzenlediği basın toplantısında, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirtti. Puente, düz bir ray hattında böyle bir olayın 'olağan dışı' olduğunu vurguladı ve hattın Mayıs ayında yenilendiğine dikkat çekti. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Kamu ve yetkililerden gelecek yeni açıklamalar, kazanın nedeni ve can kaybı ile yaralı sayısına ilişkin kesin verileri netleştirecek.

İspanya'nın güneyinde 2 hızlı trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada en az 21 kişi hayatını kaybetti, 25’i ağır 100 kişi yaralandı.