Bursa'da Belediye Otobüsüne Tutunan 4 Çocuğun Tehlikeli Yolculuğu

Millet Mahallesi Cengizhan Caddesi'nde belediye otobüsünün arkasına tutunan 4 çocuk çevrede paniğe yol açtı; vatandaşlar yetkililerden önlem istedi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:56
Bursa'da Belediye Otobüsüne Tutunan 4 Çocuğun Tehlikeli Yolculuğu

Bursa'da Belediye Otobüsüne Tutunan 4 Çocuğun Tehlikeli Yolculuğu

Yıldırım Millet Mahallesi'nde tehlikeli anlar

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi Cengizhan Caddesi üzerinde seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen 4 çocuk, çevrede paniğe neden oldu.

Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, elleriyle otobüse tutunup ayaklarını yere sürterek adeta dans eder gibi yolculuk yaptı. O anlar çevrede bulunanların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

Görenlerin aktardığına göre, çocukların davranışı hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Olay kısa süre sonra sona ermesine rağmen, oluşturduğu risk dikkat çekti.

Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerden önlem alınmasını ve ailelerin çocuklarını bu tür tehlikeli davranışlara karşı uyarmasını istedi.

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİNE BAĞLI MİLLET MAHALLESİ CENGİZHAN CADDESİ ÜZERİNDE SEYİR HALİNDEKİ...

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİNE BAĞLI MİLLET MAHALLESİ CENGİZHAN CADDESİ ÜZERİNDE SEYİR HALİNDEKİ BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ARKASINA TUTUNARAK İLERLEYEN 4 ÇOCUK, ÇEVREDE PANİĞE NEDEN OLDU. TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEYEN ÇOCUKLAR, ELLERİYLE OTOBÜSE TUTUNUP AYAKLARINI YERE SÜRTEREK ADETA DANS EDER GİBİ YOLCULUK YAPTI.

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİNE BAĞLI MİLLET MAHALLESİ CENGİZHAN CADDESİ ÜZERİNDE SEYİR HALİNDEKİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Gerçek Buz Pistleri: Kültürpark ve Bostanlı'da Kış Keyfi
2
Tirilye'de 2026 Denizden Haç Çıkarma Töreni — Metropolit Maksimos Yönetiminde Ayin
3
Taksim'de Kar: İstiklal Caddesi Beyaza Büründü
4
Sultangazi Beyaza Büründü — İstanbul'da Kar Manzarası
5
Beylikdüzü'nde Trafik Durdu
6
Sancaktepe Belediyesi'nden 24 Esaslı Kış Mücadelesi: 85 Araç, 750 Personel Hazır
7
Bahçelievler'de Lapa Lapa Kar: Yenibosna E-5 Havadan Görüntülendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları