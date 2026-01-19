Bursa'da Belediye Otobüsüne Tutunan 4 Çocuğun Tehlikeli Yolculuğu

Yıldırım Millet Mahallesi'nde tehlikeli anlar

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi Cengizhan Caddesi üzerinde seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen 4 çocuk, çevrede paniğe neden oldu.

Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, elleriyle otobüse tutunup ayaklarını yere sürterek adeta dans eder gibi yolculuk yaptı. O anlar çevrede bulunanların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

Görenlerin aktardığına göre, çocukların davranışı hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Olay kısa süre sonra sona ermesine rağmen, oluşturduğu risk dikkat çekti.

Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerden önlem alınmasını ve ailelerin çocuklarını bu tür tehlikeli davranışlara karşı uyarmasını istedi.

