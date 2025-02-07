İspanya'da Rusya Yanlısı Terör Eylemi Hazırlığında 5 Kişi Yakalandı

İspanya'da Terör Operasyonu: 5 Kişi Gözaltında

İspanya'nın Barselona kentinde, Avrupa'da Ukrayna'ya destek veren hükümet ve kurumlara yönelik Rusya yanlısı terör eylemleri hazırlığında olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Ulusal basında yayımlanan haberlere göre, İspanya polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları ve çeşitli Avrupa ülkelerinde olası terör eylemleri planladıkları belirtilen 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin Milliyetleri

Barselona'da yakalanan şüphelilerden 2'sinin Rus, diğerlerinin ise Kolombiya, İspanya ve Belarus vatandaşları olduğu ifade edildi.

Hedef Alınan Ülkeler

Gözaltına alınanların, bir Rus vatandaşının talimatları doğrultusunda hareket ettiği ve başta NATO üyesi ülkeler olmak üzere Avrupa'da Ukrayna'ya destek veren hükümet ve kurumları hedef alan terör eylemleri planladıkları kaydedildi.

Mahkeme Süreci Başlatıldı

Gözaltına alınan 5 kişi, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Ulusal Mahkeme'ye sevk edilecek. Şüphelilerin terörizm ve terör örgütü üyesi olmakla suçlandıkları vurgulanıyor.