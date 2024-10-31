İspanya'daki Sel Felaketinde Can Kayıpları Artabilir

Sel Felaketi İspanya'yı Vurdu

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), İspanya'da meydana gelen şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı sel felaketi ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Ölü Sayısı 150'nin Üzerinde

IFRC, yapılan açıklamada, İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısının 150'den fazla olduğunu belirtmekte ve birçok kişinin hala kayıp olduğunu aktarmaktadır. Ölü sayısının ilerleyen günlerde artmasının beklendiği hususu ayrıca vurgulandı.

Altyapı ve Ekonomik Hasar

Açıklamada, “İspanya'daki ani seller insanları harap etti, evleri ve geçim kaynaklarını yıktı. Altyapı ciddi şekilde tahrip oldu,” ifadesi yer aldı.

Aciliyet ve Yardım Faaliyetleri

İspanyol Kızılhaçı, en çok etkilenen bölgelerde, özellikle Valensiya ve Endülüs’te sahada aktif olarak bulunmaktadır. Acil durum müdahale ekipleri yüksek riskli bölgelere konuşlandırılmış ve geçici barınaklar kurulmuştur.

Yaşlılar gibi savunmasız bireylere yardım sağlanırken, Kızılhaç gönüllüleri temel ihtiyaç malzemeleri olan yiyecek, su, battaniye ve hijyen kitleri dağıtmaktadır. Ayrıca, ilk yardım ve psikososyal destek hizmetleri de sunulmaktadır.

Son Durum

Sel felaketinin etkileri devam etmekte olup, ölü sayısının 158'e çıktığı bildirilmektedir. Yetkililer, durumu yakından izlemekte ve yardımları koordine etmektedir.