İspanya Orman Yangınlarında Söndürme Çalışmalarında Can Kaybı 4’e Yükseldi

Tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'da, ağustosun başından bu yana yürütülen söndürme çalışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 olarak açıklandı.

Espinoso de Compludo'da kazada bir görevli hayatını kaybetti

Yangınların en yoğun olduğu bölgelerden Kastilya ve Leon'un Espinoso de Compludo ilçesinde, söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye aracının devrilmesi sonucu bir görevli yaşamını yitirdi. Başbakan Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin platformundan yaptığı paylaşımda, "Üzüntü ve keder. Espinoso de Compludo'daki orman yangınında hayatını kaybeden sürücünün ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına en derin taziyelerimi sunar, yaralılara acil şifalar dilerim. Çalışmalarınızı ve özverinizi unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, son can kaybıyla birlikte İspanya'da ağustosun başından bu yana yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü Leon'da, biri Madrid'de olmak üzere 4 olduğunu bildirdi.

Yangınların yayıldığı bölgeler ve etki

Ülkede orman yangınları halen 23 noktada devam ediyor. Kuzeyde Ourense, Leon, Zamora, Salamanca ve Avila ile güneydeki Extremadura (Jarilla ağırlıklı) bölgesinde büyük yangınlar sürüyor. Yetkililer, yıl içinde şimdiye kadar yanan ormanlık alanın 120 bin hektarı geçtiğini belirtiyor.

Ulaşım ve askeri müdahale

Yerel yönetim yetkilileri, ülke genelinde 15 ana yolun ulaşıma kapatıldığını ve tren seferlerinde aksama yaşandığını duyurdu. İspanya devlet televizyonu RTVE'ye konuşan Savunma Bakanı Margarita Robles, yangınlar için "Korkunç bir durum." tanımlamasında bulundu.

Robles, şu anda İspanya Askeri Acil Müdahale Birliğinden (UME) 3 bin askerin sahada görev aldığını ve gerek görülmesi halinde tüm ordunun yangın söndürme çalışmalarında görev yapmaya hazır olduğunu aktardı.

Komşu Portekiz'de alarm uzatıldı

Alevlerle mücadele eden Portekiz'de yangınların 5 noktada sürdüğü bildirildi. Portekiz hükümeti, 3 Ağustos'ta ilan ettiği ve iki kez uzattığı, 15 Ağustos'ta sona ermesi öngörülen alarm durumunu 48 saat daha uzatma kararı aldı.