İspanya ve Portekiz'den Orta Doğu İçin Barış Konferansı Çağrısı

İspanya ve Portekiz'den Barış Konferansı Çağrısı

İspanya ve Portekiz hükümetleri, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm bulmak amacıyla Orta Doğu'ya ilişkin uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesini "mümkün olan en kısa sürede" talep etti.

Ortak Açıklamadan Detaylar

İspanyol ve Portekizli dışişleri ve savunma bakanları, Faro'da gerçekleştirilecek 35. İspanya-Portekiz Hükümetlerarası Zirvesi öncesinde Madrid'de bir araya geldi. Toplantıda, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Ukrayna ile Afrika'daki durum üzerine dış politika ve savunma açısından ortak bakış açıları oluşturuldu.

İki ülke, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümün sağlanması için acil bir barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu. Bu durumun Orta Doğu için "tek çözüm" olduğunu vurgulayan İspanya ve Portekiz, bu hedef doğrultusunda "somut ve geri dönülemez adımlar atılmasını" talep etti.

Kınama ve Destek Mesajları

İspanya ve Portekiz, İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler (BM) barış misyonuna yönelik saldırılarını kınayarak, bölgedeki mevcut durumun kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çekti. Ortak açıklamada, Filistin Ulusal Yönetimine olan destekleri de vurgulandı. Ayrıca, Hamas tarafından tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ile Gazze'ye insani yardım girişlerinin yapılması çağrısında bulunuldu.

Ukrayna'ya Destek

Bu iki ülke, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya desteklerini yineleyerek, barışı korumanın bir yolu olarak savunmaya yatırım yapmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, savunma sanayilerinin ortak çalışmalarını teşvik etme niyetlerini de dile getirdi.