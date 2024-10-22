DOLAR
34,26 -0,02%
EURO
37,13 -0,26%
ALTIN
3.015,69 -0,72%
BITCOIN
2.298.856,95 0,88%

İspanya ve Portekiz'den Orta Doğu İçin Barış Konferansı Çağrısı

İspanya ve Portekiz, Orta Doğu'da İsrail-Filistin meselesine yönelik barış konferansı yapılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:16
İspanya ve Portekiz'den Orta Doğu İçin Barış Konferansı Çağrısı

İspanya ve Portekiz'den Barış Konferansı Çağrısı

İspanya ve Portekiz hükümetleri, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm bulmak amacıyla Orta Doğu'ya ilişkin uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesini "mümkün olan en kısa sürede" talep etti.

Ortak Açıklamadan Detaylar

İspanyol ve Portekizli dışişleri ve savunma bakanları, Faro'da gerçekleştirilecek 35. İspanya-Portekiz Hükümetlerarası Zirvesi öncesinde Madrid'de bir araya geldi. Toplantıda, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Ukrayna ile Afrika'daki durum üzerine dış politika ve savunma açısından ortak bakış açıları oluşturuldu.

İki ülke, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümün sağlanması için acil bir barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu. Bu durumun Orta Doğu için "tek çözüm" olduğunu vurgulayan İspanya ve Portekiz, bu hedef doğrultusunda "somut ve geri dönülemez adımlar atılmasını" talep etti.

Kınama ve Destek Mesajları

İspanya ve Portekiz, İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler (BM) barış misyonuna yönelik saldırılarını kınayarak, bölgedeki mevcut durumun kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çekti. Ortak açıklamada, Filistin Ulusal Yönetimine olan destekleri de vurgulandı. Ayrıca, Hamas tarafından tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ile Gazze'ye insani yardım girişlerinin yapılması çağrısında bulunuldu.

Ukrayna'ya Destek

Bu iki ülke, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya desteklerini yineleyerek, barışı korumanın bir yolu olarak savunmaya yatırım yapmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, savunma sanayilerinin ortak çalışmalarını teşvik etme niyetlerini de dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Beyrut'taki Hava Saldırısında Can Kaybı Artıyor
3
Fransa İslam Konseyi'nden Gazze Tepkisi
4
KKTC Başbakanı Üstel, Grand İsias Hotel Duruşmasına Katıldı
5
Erzurum'da Müstakil Evde Yangın
6
Yargılama Süreci Başladı: Erdem Kaya'nın PKK Çukurova İlçe Başkanlığına Saldırısı
7
Bahçeli'den FETÖ Elebaşı Gülen Açıklaması

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak