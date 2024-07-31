Isparta'da Genç Kızın Babasını Öldürme İfadesi Ortaya Çıktı

Isparta'da Yaşanan Trajik Olay

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, D.Z. isimli genç kızın babası Osman Zeybek'i bıçaklayarak öldürmesi üzerine yapılan doğrulamalar yürekleri burktu. Olayın detayları, D.Z.'nin karakoldaki ifadesi ile gün yüzüne çıkarıldı.

Düğünde Yaşananlar

D.Z., ifadesinde, düğünde babasının kendisine karşı sergilediği tehditvari davranışların üzerine, bu ciddi adımı atmak zorunda kaldığını belirtti. D.Z., "Babam annemden 6 yıl önce boşandı. Annem ve iki kız kardeşimle birlikte düğüne katıldık. Babam geçmişte de bana zarar verdi. Olay günü evden almış olduğum bıçakla, evin yakınlarında babamla karşılaştım ve bir anlık öfkeyle bıçağı göğsüne sapladım," diye belirtti.

Eğitim Durumu

D.Z.'nin, eğitimine Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde devam ettiğini öğrenildi. Olay sonrası yapılan değerlendirmeler sonucunda D.Z., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu trajik olay, aile içindeki sorunların ve toplumsal sorunların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.