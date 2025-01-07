Isparta'da Yanan Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Isparta'da Trajik Olay: Yangın Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Eğirdir yolu üzerinde meydana gelen üzücü bir olayda, 32 AEK 777 plakalı otomobilin alev alması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülmeyi başardı ancak sürücü koltuğunda bir kişinin yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay sonrasında yaşamını yitiren sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için cesedi Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili derhal bir soruşturma başlatıldı.

Isparta'da yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Isparta'da yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.