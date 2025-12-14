Isparta Şarkikaraağaç'ta 9 Metrelik Düşüş: Hurşit Şimşek Hayatını Kaybetti
Salur köyünde saman balyalarının üzerinden su kanalına düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Olay, akşam saatlerinde Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Hurşit Şimşek, saman balyalarının bulunduğu alanda dengesini kaybederek yan taraftaki boş su kanalına düştü. Yaklaşık 9 metre yükseklikten gerçekleşen düşüş sonucu Şimşek ağır yaralandı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şimşek, ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hurşit Şimşek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
