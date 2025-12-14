DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.785.308,58 1,58%

Isparta Şarkikaraağaç'ta 9 Metrelik Düşüş: Hurşit Şimşek Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde saman balyalarının üzerinden su kanalına düşen 58 yaşındaki Hurşit Şimşek yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 22:58
Isparta Şarkikaraağaç'ta 9 Metrelik Düşüş: Hurşit Şimşek Hayatını Kaybetti

Isparta Şarkikaraağaç'ta 9 Metrelik Düşüş: Hurşit Şimşek Hayatını Kaybetti

Salur köyünde saman balyalarının üzerinden su kanalına düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Hurşit Şimşek, saman balyalarının bulunduğu alanda dengesini kaybederek yan taraftaki boş su kanalına düştü. Yaklaşık 9 metre yükseklikten gerçekleşen düşüş sonucu Şimşek ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şimşek, ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hurşit Şimşek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ISPARTA’NIN ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNE BAĞLI SALUR KÖYÜ’NDE SAMAN BALYALARININ ÜZERİNDEN YAKLAŞIK 9...

ISPARTA’NIN ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNE BAĞLI SALUR KÖYÜ’NDE SAMAN BALYALARININ ÜZERİNDEN YAKLAŞIK 9 METRE YÜKSEKLİKTEN SU KANALINA DÜŞEN 58 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAM, AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

HURŞİT ŞİMŞEK

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı İzmir Valiliğini Ziyaret Etti
2
Isparta Şarkikaraağaç'ta 9 Metrelik Düşüş: Hurşit Şimşek Hayatını Kaybetti
3
Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı
4
Bilecik'te Direksiyon Sınavında Kaza: 4 Yaralı
5
Sakarya D-650'de Zincirleme Kaza: 12 Yaralı, Trafik 2 Saat Durdu
6
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
7
Bondi Plajı'ndaki Silahlı Saldırıda Can Kaybı 16'ya Yükseldi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama