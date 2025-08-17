Isparta Yalvaç'ta depo ve eve sıçrayan yangın söndürüldü

Olayın Detayları

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Hüyüklü kasabasında, Süleyman Doğru'ya ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale sonucunda hem depoda hem de evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

