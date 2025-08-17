DOLAR
Isparta Yalvaç'ta depo ve eve sıçrayan yangın söndürüldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Hüyüklü'de Süleyman Doğru'ya ait depoda çıkan yangın eve sıçradı; itfaiye ve jandarma müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 22:19
Olayın Detayları

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Hüyüklü kasabasında, Süleyman Doğru'ya ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale sonucunda hem depoda hem de evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde depoda çıkan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

