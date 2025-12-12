Kış Lastiği Uyarısı: 15 Kasım Zorunluluğu ve Kontrol Tavsiyeleri

Kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım'da başladı — Kontrol etmeden yola çıkmayın

Kış lastiğinde kullanım zorunluluğu bu yıl 15 Kasım’da başlarken, hava şartlarının mevsim normalleri değerinde seyretmesiyle sürücüler oto lastikçilere akın ediyor. Konya’da lastikçi Osman Doğan, kış lastiği tercihleri ve kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Uzman uyarıları: Bayat lastik ve dört lastik zorunluluğu

Doğan, sürücülerin lastik dişlerinin görünüşüne aldanmaması gerektiğini belirterek, özellikle eski lastikler konusunda uyardı. Konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Lastiklerin kış lastiği takılması gerekiyor. Çünkü havalar 10 derecenin altına düştüğü anda kış lastiği takmamız hem aracımızın sağlığı hem kendi sağlığımız için faydalı olur. Güvenli şekilde hareket etmemizi sağlar. Vatandaşlar lastiğin dişleri iyi görünüyor gibi görüyor ama lastiklerin kendisi bayat oluyor. Ondan dolayı lastik değiştirmek istemiyorlar bazen ama kış lastikleri de vakumlu olduğu zaman yol tutuşu ve hakimiyet daha güzel oluyor. Aracımıza lastiklerini takarken örneğin araba arkadan itiş ise arkaya 2 tane lastik takalım yeter diyorlar ama öyle bir durum yok ve kesinlikle 4 tekerleğe de kış lastiği takmamız zorunlu. Sebebi arkadan itiş bir araç, arkadan çekiyor ama fren hakimiyeti önde olduğu için yol tutuşu biraz daha yüksek performans sağlıyor"

Hava basıncı ve balans kritik

Doğan, hava basıncının lastik ömrü ve yol tutuşu için hayati önemde olduğuna dikkat çekti ve yanlış bilinen bazı noktaları düzeltti:

"Hava ayarı zaten lastiğin hayatıdır. Hava ayarları düşük olduğu zaman lastikler yol tutuşu sağlam olur düşüncesi var ama kesinlikle yanlış. Özellikle kış şartlarında yanlış bilinen gerçek; hava basıncı düşünce lastiğin yol tutuşu biraz daha artar düşüncesi yanlış. Lastiğin uygun hava seviyelerinde olması lazım. Lastik diş dediğimiz vakumların açılması gerekiyor ki yola tam temas olsun. Bir diğer konu ise balans ayarı. Tabii ki aracımız normal yolda giderken, atıyorum 100 -120 kilometre süratlere çıkıyoruz ve titreme yapıyor. Titreme zaten araca bir engel değil ama sürücüye tabii ki engel. Sürüş konforu için bu ayarların da düzenli olarak yapılmasını tavsiye ediyoruz"

Üretim tarihi ve saklama koşulları

Lastiklerin üretim tarihine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, saklama koşullarının önemini şöyle anlattı:

"Lastik sıfır olduğu zaman lastiğin raf ömrü 10 yıldır. Uygun saklama şartlarında 10 yıl lastik takılabilir. Ama üretim tarihi 3-5 sene geçmiş lastik vardır ikinci el olarak satılır, bunlar bazen dışarıda düzenli olarak muhafaza edilmemiştir. Su, güneş gördüğünde lastiğimiz bayatlıyor. Diş vakum olsa da dahi arabanın lastikleri yolu tutmuyor. O yüzden bayatlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Uygun saklama şartlarında lastiklerimizi muhafaza etmemiz gerekiyor, bunlar çok önemli hususlar. Lastiğin en büyük düşmanı su ve güneş. Eğer ki uygun saklama şartlarında yaparsak herhangi bir sıkıntımız olmaz, kullanabilirler. Lastiğin bakımında eğer müşterimiz kışlık, yazlık kullanıyorsa, lastikleri değiştirdiği zaman uygun saklama yapması lazım. Lastik mesela çivi batıyor, vida batıyor, lastiğin daha ömürlü olması için önemli olan nokta lastiğe fitil attırmamamız, içinden yama attırmamız gerekiyor. Lastiğin ömrünü zaten fitil kısaltır ve sıkıntı oluşturabilir. O yüzden bunlara müşterimizin dikkat etmesini rica ediyoruz"

Jant bakımı ve güvenlik

Jant deformasyonlarının da sürüş güvenliğini etkilediğini söyleyen Doğan, onarım ve değişim konularında şu uyarıyı yaptı:

"Biz deformeleri boyattırarak giderebiliyoruz, yoksa farklı jantlar takabiliyoruz. Ama jantlarımız kırık veya kaynaklı olduğu zaman güvenli bir performans sağlamıyor. Lastiklerde hava inme yapıyor. İndikten sonra da zaten lastiklerimiz ölüyor. O yüzden jant bakımlarını da ihmal etmemeliyiz. Bakımlarını düzenli şekilde yaptırmalarını istiyoruz"

Özetle: Kış lastiği zorunluluğu başladı; sürücüler lastiklerin üretim tarihi, saklama koşulları, uygun hava basıncı, balans ve jant kontrollerini yaptırmadan yola çıkmamalı.

Lastik alırken ve kullanırken ‘bir şey olmaz' demeden önce kontrol edin