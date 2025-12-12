Bursa'da 307 km'lik Aşırı Hız Paylaşımı Jandarmaya Yakalandı

Bursa'da sosyal medyadaki 307 km hız görüntüsü jandarmayı harekete geçirdi
Otoyol Jandarma ekipleri kısa sürede sürücüyü tespit etti
Olay, Gebze-Orhangazi-İzmir O5 Otoyolunda yaşandı. Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarında 307 kilometre hız yaptığı görüntüleri paylaşan sürücünün ihlal kayıtlarını inceledi.
Yapılan çalışma sonucunda sürücünün kimliği kısa sürede belirlendi ve hakkında idari işlem başlatıldı. Sürücüye, 9 bin 200 lira idari yaptırım uygulandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.
