Van TSO'da 'Hakemler Eğitimi' Sertifika Töreni — 74 Katılımcı Belgelendi

Van TSO'da 'Hakemler Eğitimi' Sertifika Töreni

Eğitim tamamlandı, 74 kişi belge aldı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi tarafından düzenlenen Hakemler Eğitimi programının tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Tören, Van TSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda gerçekleştirildi. Yapılan eğitim sonucu başarılı olan ve tahkim davalarında görev alacak hakemler sertifikalarını aldı.

Eğitim sürecinde katılımcılara; arabuluculuk, tahkim ve MED-ARB, tahkim anlaşmaları, tahkim yargılaması ve uygulamalı dersler olmak üzere kapsamlı bilgiler sunuldu.

Törende konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen programa ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Söz konusu eğitime göstermiş olduğunuz katılım ve ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitime hukukçularımızın yanı sıra mühendisler, iktisatçılar, işletmeciler ve mali müşavirler de yoğun ilgi gösterdi. Toplamda 95 kişi başvuru yaptı; şartları karşılayan ve eğitimi başarıyla tamamlayan 74 katılımcı belge almaya hak kazandı. Bu ilgi ve katılım, bizim için gerçekten çok kıymetlidir." dedi.

Takva, özellikle oda ile hakem eğitimi almak isteyen aktörler arasındaki iletişimin güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, merkezin hukukun tesisi ve çözüm odaklı anlayışla kent ekonomisine, sosyal hayata ve iletişime katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca süreçte emeği geçen oda yönetim kurulu üyeleri ve paydaşlara teşekkür etti.

Törene; Van TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Van TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Divan Üyeleri, Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Başkan Yardımcısı Yaşar Şen ve sertifikayı almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.

