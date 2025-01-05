İsrail, 2024'te Gazze'de 966 Caminin Yıkıldığını Açıkladı

2024'te Gazze'deki Camilerin Durumu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 2024 yılında düzenlediği saldırılarda 966 caminin kısmen ya da tamamen yıkıldığı bildirildi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 815 caminin tamamen, 151 caminin ise kısmen yıkıldığı belirtildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun 19 mezarlığı tamamen yıktığı ve 3 kiliseyi de yerle bir ettiği kaydedildi.

Mescid-i Aksa'ya Düzenlenen Baskınlar

2024 yılı boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlar da dikkat çekti. Açıklamada, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya 256 baskın düzenlediği ve bu baskınlarda 2 bin 567 İsraillinin yer aldığı ifade edildi. Bu baskınlarda çeşitli dini ayinler gerçekleştirildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in göreve geldiği günden bu yana 7 kez, Gazze saldırılarının başlamasından bu yana ise 4 kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.

Harem-i İbrahim Camisi'nde Ezanı Engellemeler

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde İsrail güçlerinin 2024 yılı boyunca ezan okunmasını en az 674 kez engellediği, 10 kez ise camiyi kapattığı belirtildi. Ayrıca, İsrail askerlerinin 2024 yılında Batı Şeria'nın farklı bölgelerindeki 20 camiye saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.