DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.470.948,33 0,44%

İsrail, 2024'te Gazze'de 966 Caminin Yıkıldığını Açıkladı

2024'te İsrail ordusu, Gazze'de 966 camiyi kısmen ya da tamamen yıktı. Mescid-i Aksa'ya 256 baskın düzenlendi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 18:57
İsrail, 2024'te Gazze'de 966 Caminin Yıkıldığını Açıkladı

2024'te Gazze'deki Camilerin Durumu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 2024 yılında düzenlediği saldırılarda 966 caminin kısmen ya da tamamen yıkıldığı bildirildi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 815 caminin tamamen, 151 caminin ise kısmen yıkıldığı belirtildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun 19 mezarlığı tamamen yıktığı ve 3 kiliseyi de yerle bir ettiği kaydedildi.

Mescid-i Aksa'ya Düzenlenen Baskınlar

2024 yılı boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlar da dikkat çekti. Açıklamada, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya 256 baskın düzenlediği ve bu baskınlarda 2 bin 567 İsraillinin yer aldığı ifade edildi. Bu baskınlarda çeşitli dini ayinler gerçekleştirildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in göreve geldiği günden bu yana 7 kez, Gazze saldırılarının başlamasından bu yana ise 4 kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.

Harem-i İbrahim Camisi'nde Ezanı Engellemeler

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde İsrail güçlerinin 2024 yılı boyunca ezan okunmasını en az 674 kez engellediği, 10 kez ise camiyi kapattığı belirtildi. Ayrıca, İsrail askerlerinin 2024 yılında Batı Şeria'nın farklı bölgelerindeki 20 camiye saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Su Birikintisi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Uygur: Türkiye Yüzyılı Destanını Birlikte Yazacağız
3
Ayla Algan Vefatının Birinci Yılında Üsküdar'da Anıldı
4
Giresun'da Olimpik Havuzda Karbonmonoksit Zehirlenmesi Soruşturması Başlatıldı
5
AK Parti Siirt Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı
6
İngiltere'de Cansız Bedeni Bulunan Türk Akademisyen Orhan Ekren İzmir'de Defnedildi
7
İsrail, 2024'te Gazze'de 966 Caminin Yıkıldığını Açıkladı

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü