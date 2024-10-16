İsrail, ABD'nin Baskısı Sonrası Gazze'ye Sınırlı İnsani Yardım Gönderdi

İsrail'den Gazze'ye Sınırlı İnsani Yardım

İsrail yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı sonrasında Gazze Şeridi'nin kuzeyine yalnızca 50 tır insani yardımın girişine izin verdiklerini açıkladı.

Yardımların İçeriği

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Ürdün üzerinden gönderilen 50 tır insani yardımın Gazze'nin kuzeyine ulaştığını bildirdi. Bu yardımlar arasında gıda, içme suyu, sağlık malzemeleri ve barınma eşyaları bulunuyor.

Bazı Çizgi Çizen Gelişmeler

Birleşmiş Milletler'e göre, İsrail, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'nin kuzeyine insani yardımların geçişine izin vermemişti. Şu anki yardım, bölgeye ekim ayında gönderilen ilk yardımdır ve Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 400 bin kişinin zor durumda kalmasına dikkat çekiyor.

ABD hükümetinin Tel Aviv'e yaptığı baskının ardından insani yardımların girişi sağlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail hükümetine 30 gün içinde Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için adım atılması gerektiğini vurgulamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e Gazze'ye ulaşan insani yardım düzeyleri hakkında endişelerini ileten bir mektup yazdığı belirtiliyor.