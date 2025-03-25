İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail Askerlerinden Ölümcül Baskın

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine düzenlediği baskın, yeni bir trajediye sahne oldu. Bu baskın sırasında açılan ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Filistin devlet televizyonuna göre, İsrail askerleri Kalkilya'ya baskın düzenleyerek yoğun ateş açtı. Olay esnasında Bera Miskavi isimli genç, bulunduğu evde açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, baskın sırasında Miskavi'nin evi yerle bir oldu. Ev, kan ve yıkıntılarla dolup taştı. Aynı zamanda, İsrail askerleri baskın sırasında iki Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Bölgedeki Gerginlik Artıyor

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrailli askerlerin ve toprak gasbedenlerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 938'e yükseldiği bildirilmektedir. Bu rakam, bölgede devam eden çatışmaların ne denli derinleştiğinin bir göstergesi olarak kaydediliyor.