İsrail askerleri Kemal Advan hastanesine baskın yaptı

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun birkaç gündür kuşattığı ve hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi, sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Hastane Müdürü Ahmed el-Kahlut, İsrail tanklarının hastaneyi kuşatarak çevredeki yolları hedef aldığını ve hastane giriş çıkışlarını neredeyse imkansız hale getirdiğini aktardı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin hastanedeki doğum ve kadın hastalıkları bölümünü hedef alarak gerçekleştirdiği saldırıda iki kadının çocuklarıyla birlikte hayatını kaybettiği, bir kadının ise ayağının kesildiği vurgulandı. Kahlut, İsrail'in hastanenin su tanklarına yönelik saldırısı sonucunda suyun tamamen kesildiğini, içme ve temizlik için su bulunmadığını belirtti.

Hastanede bulunan 65 yaralı ve 12 çocuk ile 6 prematüre bebeğin oksijen ihtiyaçlarının karşılanmasının giderek zorlaştığına dikkat çeken Kahlut, yakıt ve oksijen stoklarının tükenmek üzere olduğunu söyledi. Hastanedeki durumun, özellikle prematüre bebekler ve ciddi yaralılar açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Gazze'de bulunan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sonrasında İsrail'e yönelik kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'in açıklamasına göre, bu saldırılarda 1200 İsrailli öldü, 5 bin 132 kişi yaralandı. Ancak, Gazze Şeridi'ne yapılan İsrail saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 18 bin 205 Filistinli hayatını kaybetti.

Sivil altyapı, hastane ve eğitim kurumları da hedef alındı. İsrail ordusunun açıklamasına göre, Gazze'ye saldırılar başladığından bu yana 104'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 433 asker öldü. Çatışmalara verilen "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakıldı, ancak binlerce Filistinli hala alıkonulmaya devam ediyor.

Batı Şeria ve Kudüs'teki İsrail güçleri ve yasadışı yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti. Lübnan ile İsrail arasındaki sınır çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü. Gazze'de abluka altında yaşayan 1,9 milyon Filistinli ise barınma, gıda, ilaç, temiz su ve sağlık hizmetlerinden yoksun bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor.