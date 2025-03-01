İsrail Askerleri Nablus'ta 3 Çocuğu Yaraladı, El Halil'de Engelli Genç Darp Edildi

Ramazanın ilk günü İsrail güçleri Nablus'ta 3 çocuğu yaraladı, El Halil'de engelli bir gence kötü muamelede bulundu.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 20:27
İsrail Askerleri Nablus'ta 3 Çocuğu Yaraladı, El Halil'de Engelli Genç Darp Edildi

İsrail güçleri, Ramazan ayının ilk gününde Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirdikleri baskınla 3 çocuğu yaraladı. Nablus'un doğusundaki Beyt Furik kasabasında meydana gelen olaylarda, İsrail askerleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Kızılayı'ndan alınan bilgilere göre, olaylar sırasında 14, 15 ve 16 yaşındaki 3 çocuk, bacaklarından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, Nablus’un Kusra beldesine düzenlenen baskında İsrail askerleri, Filistinlilere ait evlerin çatılarına çıkarak gözlem yaptı.

Tanıklar, İsrail ordusunun baskına karşılık veren Filistinlilere yönelik gerçek ve plastik mermiler ile göz yaşartıcı gaz kullandığını, bu durumun birçok kişinin boğulma tehlikesi yaşamasına neden olduğunu ifade etti.

Bunun yanı sıra, İsrail güçleri El Halil kentinin güneyindeki El-Fuvvar Mülteci Kampı'na da baskın düzenleyerek yine gerçek mermi ve gaz bombası kullandı. Görgü tanıkları, Yahya el-Belasi adındaki engelli bir gence kötü muamelede bulunulduğunu ve bu gencin yerlerde sürüklenerek darp edildiğini aktardı.

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