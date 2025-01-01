DOLAR
35,34 -0,15%
EURO
36,66 -0,29%
ALTIN
2.983,29 0,01%
BITCOIN
3.350.291,82 0,04%

İsrail Askerleri Nablus'ta 3 Filistinliyi Yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 23:44
İsrail Askerleri Nablus'ta 3 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Askerlerinin Nablus Baskınında Yaralılar

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirdiği baskında 3 Filistinliyi yaraladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre, yaralı Filistinliler Rafediya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Açıklamada, Nablus'un eski şehir bölgesinde güvenlik güçlerince gerçek mermi ile yaralanan Filistinlilerin durumu ciddiyetini koruyor. Ayrıca, Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin Nablus kentinde doğrudan ambulansları hedef alarak ateş açtığını bildirdi.

Olayla ilgili tanıklara dayanan bilgilere göre, sivil giyimli özel İsrail güçleri Nablus’un eski şehir bölgesine baskın düzenleyerek çatışmalara yol açtı. Aksa Şehitleri Tugayı da, Nablus'taki İsrail ordusu ile yoğun bir çatışma içinde olduklarını duyurdu.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artışa neden oldu. Bu süreçte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirilen saldırılarda 167’si çocuk olmak üzere toplam 835 Filistinli hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de 21 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
2
Giresun'da Av Tüfeğiyle Öldürülen Kadının Cinayetinde 5 Şüpheli Gözaltında
3
Uşak'ta Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
4
New Orleans'taki Araçlı Saldırının Şüphelisi 42 Yaşındaki Shamsud Din Jabbar
5
SOLOTÜRK Mersin'de Prova Uçuşu Gerçekleştirdi
6
Galata Köprüsü'nde Filistin'e Destek Yürüyüşü: On Binlerce Kişi Bir Araya Geldi
7
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrika Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler