İsrail Askerleri Nablus'ta 3 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Askerlerinin Nablus Baskınında Yaralılar

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirdiği baskında 3 Filistinliyi yaraladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre, yaralı Filistinliler Rafediya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Açıklamada, Nablus'un eski şehir bölgesinde güvenlik güçlerince gerçek mermi ile yaralanan Filistinlilerin durumu ciddiyetini koruyor. Ayrıca, Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin Nablus kentinde doğrudan ambulansları hedef alarak ateş açtığını bildirdi.

Olayla ilgili tanıklara dayanan bilgilere göre, sivil giyimli özel İsrail güçleri Nablus’un eski şehir bölgesine baskın düzenleyerek çatışmalara yol açtı. Aksa Şehitleri Tugayı da, Nablus'taki İsrail ordusu ile yoğun bir çatışma içinde olduklarını duyurdu.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artışa neden oldu. Bu süreçte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirilen saldırılarda 167’si çocuk olmak üzere toplam 835 Filistinli hayatını kaybetti.