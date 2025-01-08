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İsrail Askerleri, Suriye'de Aktivist ve Gazeteciyi Alıkoyduktan Sonra Serbest Bıraktı

İsrail askerleri, Suriye'nin Golan Tepeleri'nde bir aktivist ve gazeteciyi sorguladıktan sonra serbest bıraktı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 23:05
İsrail Askerleri, Suriye'de Aktivist ve Gazeteciyi Alıkoyduktan Sonra Serbest Bıraktı

İsrail'den Suriye'de Gözaltı Operasyonu

İsrail askerlerinin, Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetinde gerçekleştirdiği bir operasyonda, biri aktivist diğeri gazeteci olan iki kişi kısa bir süre için alıkonuldu.

Serbest Bırakılan İsimler

Yerel basında yer alan haberlere göre, Marianne dergisi için çalışan Fransız gazeteci Sylvain Mercadier ile Suriyeli aktivist ve avukat Muhammed Fayyad, İsrail ordusu tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Eşyalar

Mercadier, İsrail güçlerinin hem kendi hem de Fayyad'ın sim kartlarına el koyduğunu ve bilgisayar şifrelerinin sıfırlandığını aktardı. Ayrıca, kameraya takılı hafıza kartının kırıldığını belirtti. Meslektaşının cüzdanından 200 doların da alındığını ifade etti.

Diğer Gazetecinin Durumu

Öte yandan, İsrail ordusunun başka bir gazeteci olan Yusuf Ghribi'nin aracını da aradığı, bilgisayarında ve kamerasındaki verilerin silindiği bildirildi. Ghribi'ye ait ekipman ve kişisel eşyaların iade edilmediği öğrenildi.

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail Ordusu Sözcülüğü, gözaltına alınan şüphelilerin sorgulandıktan sonra teçhizatları ve kişisel eşyalarıyla birlikte serbest bırakıldığı iddiasında bulundu.

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