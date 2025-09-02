İsrail, Batı Şeria'da 455,6 dönümlük Filistin arazisini el koydu

FKÖ: Havat Gilad yerleşimini resmileştirme amacıyla el koyma

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilere el koyduğunu açıkladı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail makamları, Kalkilya'nın doğusundaki Cit ve Ferata ile Nablus'un batısındaki Tel bölgelerinde 455,6 dönümlük araziye el koyduklarını duyurdu." ifadesine yer verildi. Daha önce bazı haber kaynaklarında ise söz konusu kayıpların 450 dönümden fazla olduğu belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca İsrail'in söz konusu araziyi "devlet toprağı" gerekçesiyle gasp ettiği ve Cit, Ferata ile Tel köylerine ait araziler üzerinde kurulan Havat Gilad adlı yerleşimin meşrulaştırılması amacıyla adım atıldığı vurgulandı.

FKÖ'nün bildirimine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin göreve gelmesinden bu yana "devlet arazisi" gerekçesiyle yapılan 13 duyuruyla el konulan Filistin topraklarının toplamının 26 bin dönümün üzerine çıktığı kaydedildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Netanyahu ve kabine yetkililerinin Batı Şeria'yı ilhak görüşmeleri sürerken İsrail hükümetinin bölgedeki toprakları ele geçirmeye devam ettiği ifade edildi. Haberde, bu adımın Havat Gilad yerleşiminin boyutunu üç katına çıkaracağı ve yerleşimi yasadışı karakoldan resmen tanınan bir yerleşime dönüştüreceği belirtildi.

FKÖ'nün el koyma duyurusunun, Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak etme hazırlıkları kapsamında yürüttüğü görüşmelerle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıları başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırı ve ihlallerin arttığı hatırlatıldı.

Hukuki ve diplomatik yankılar ile ilgili ayrıntılar ve bölgedeki tepkiler henüz kapsamlı şekilde açıklanmadı; FKÖ ve uluslararası aktörlerin ilerleyen günlerde konuya ilişkin daha fazla bildirimde bulunması bekleniyor.