DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
47,93 0,61%
ALTIN
4.668,29 -1,55%
BITCOIN
4.551.223,55 -1,7%

İsrail, Batı Şeria'da 455,6 dönümlük Filistin arazisini el koydu

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 455,6 dönümlük araziyi 'devlet toprağı' gerekçesiyle el koydu; FKÖ Havat Gilad'in meşrulaştırılacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:20
İsrail, Batı Şeria'da 455,6 dönümlük Filistin arazisini el koydu

İsrail, Batı Şeria'da 455,6 dönümlük Filistin arazisini el koydu

FKÖ: Havat Gilad yerleşimini resmileştirme amacıyla el koyma

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilere el koyduğunu açıkladı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail makamları, Kalkilya'nın doğusundaki Cit ve Ferata ile Nablus'un batısındaki Tel bölgelerinde 455,6 dönümlük araziye el koyduklarını duyurdu." ifadesine yer verildi. Daha önce bazı haber kaynaklarında ise söz konusu kayıpların 450 dönümden fazla olduğu belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca İsrail'in söz konusu araziyi "devlet toprağı" gerekçesiyle gasp ettiği ve Cit, Ferata ile Tel köylerine ait araziler üzerinde kurulan Havat Gilad adlı yerleşimin meşrulaştırılması amacıyla adım atıldığı vurgulandı.

FKÖ'nün bildirimine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin göreve gelmesinden bu yana "devlet arazisi" gerekçesiyle yapılan 13 duyuruyla el konulan Filistin topraklarının toplamının 26 bin dönümün üzerine çıktığı kaydedildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Netanyahu ve kabine yetkililerinin Batı Şeria'yı ilhak görüşmeleri sürerken İsrail hükümetinin bölgedeki toprakları ele geçirmeye devam ettiği ifade edildi. Haberde, bu adımın Havat Gilad yerleşiminin boyutunu üç katına çıkaracağı ve yerleşimi yasadışı karakoldan resmen tanınan bir yerleşime dönüştüreceği belirtildi.

FKÖ'nün el koyma duyurusunun, Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak etme hazırlıkları kapsamında yürüttüğü görüşmelerle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıları başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırı ve ihlallerin arttığı hatırlatıldı.

Hukuki ve diplomatik yankılar ile ilgili ayrıntılar ve bölgedeki tepkiler henüz kapsamlı şekilde açıklanmadı; FKÖ ve uluslararası aktörlerin ilerleyen günlerde konuya ilişkin daha fazla bildirimde bulunması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belucistan'da Miting Sonrası Patlama: 4 Ölü, 17 Yaralı
2
Antalya Serik'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Karabük'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
4
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
5
AB Konseyi Başkanı Costa: Gazze'deki insani trajediden büyük endişe
6
Tekirdağ'da Boya Fabrikasında Kimyasal Kazan Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
Çelik: CHP İstanbul Kararı Yargının, 'Terörsüz Türkiye' Süreci Kararlı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter