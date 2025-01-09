İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Güney Kıbrıs'ta Protestolarla Karşılandı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Güney Kıbrıs ziyareti sırasında yoğun protestolara maruz kaldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:36
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Güney Kıbrıs'ta Protestolarla Karşılandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Larnaka ve Lefkoşa kentlerinde yoğun protestolarla karşılaştı. Herzog, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile bölgesel konuları görüşmek üzere öğle saatlerinde Güney Kıbrıs'a uçakla geldi.

Herzog, Larnaka Havalimanı çıkışında Kıbrıs Barış Konseyi ile Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) mensupları tarafından protesto edildi. Filistin ve Lübnan'da İsrail tarafından katledilen çocukların fotoğraflarıyla birlikte, İsrail'in savaş suçu işlediğine dair dövizler taşıyan protestocular, Herzog ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Başkent Lefkoşa'daki Başkanlık Sarayı'nın önünde toplanan çok sayıda gösterici de Hristodulidis ile Herzog'un görüşmesini protesto etti. Başkanlık Sarayı önündeki gösteride, bazı protestocuların üzerinde "İsrail soykırım yapıyor!", "Filistin'den elini çek!" ve "Ülkemizden defol!" yazılı pankartlar dikkat çekti.

İsrail'e yönelik protestolar nedeniyle Lefkoşa ve Larnaka'da trafikte aksamalar yaşandı. Rum basını, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un gelişi nedeniyle polisin geniş güvenlik önlemleri alarak bazı yolları trafiğe kapattığını belirtti.

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