İsrail'de Aşırı Sağcılar Güvenlik Kabinesinin Kararını Eleştirdi

İsrail'de Aşırı Sağcıların Tepkisi

İsrail’de aşırı sağcı siyasetçiler, İsrail güvenlik kabinesinin aldığı kararları yetersiz bularak sert eleştirilerde bulundu. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, Hamas’ın esir takasını askıya almasıyla birlikte ülke gündeminde tartışmalara yol açtı.

Smotrich ve Ben-Gvir'in Eleştirileri

Smotrich, hükümetin aldığı kararların yetersiz olduğunu savunarak, uluslararası destekle birlikte Gazze’ye yönelik saldırıların tekrar başlaması gerektiğini ifade etti. “Hamas, tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda İsrail toplumunu içten parçalıyor.” diyen Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın, esirlerin serbest bırakılmaması durumunda sonuçların ağır olacağına dair açıklamalarına vurgu yaptı.

Ben-Gvir ise, güvenlik kabinesinin kararını “utanç verici” olarak nitelendirerek, hükümetin etkin bir tutum sergilemediğini öne sürdü. İki siyasetçi de, Gazze’de daha güçlü bir askeri müdahale çağrısında bulunarak, hükümetin daha ciddi önlemler alması gerektiğini belirtti.

Hamas’tan Esir Takasını Askıya Alma Kararı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, esir takasının askıya alındığını duyurdu. Açıklamada, bu kararın İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerine uyulmaması gerekçesiyle alındığı belirtildi. Ebu Ubeyde, arabulucu ülkeler için İsrail’e baskı kurma fırsatı sağlandığını vurguladı.

Netanyahu'nun Uyarıları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının yerine getirilmemesi durumunda şiddetli saldırılara başlayacaklarını ifade etti. Netanyahu, belirli bir sayı vermemiş olmasının belirsizlik yarattığına dikkat çekerek, “esirler serbest kalmazsa ateşkes bitecektir.” dedi.