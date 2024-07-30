İsrail'deki Aşırı Sağcıların Askeri Üs Baskınları: Gallant ve Ben-Gvir Arasındaki Gerilim

İsrail'de Askeri Üslere Baskınlar

İsrail'in güneyinde yer alan askeri üsler, aşırı sağcı gruplar tarafından baskınlara uğradı. Bu durum, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasındaki sert anlaşmazlıkları açığa çıkardı.

Ben-Gvir'ın Mektubu ve İddiaları

Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektupta, Gallant'ın 7 Ekim olayları hakkında bilgi verip vermediğini sorguladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Başbakan'dan Bakan Gallant'ın alandaki eylemleri hakkında bilgi talep etmesini istedim" dedi.

Gallant'ın Tepkisi

Gallant, mektubunda Ben-Gvir'ın eylemleri engelleyip engellemediğinin incelenmesini istedi ve Netanyahu'yu, aşırı sağcı eylemlere karşı sert davranmaya çağırdı. Ayrıca, askeri üslerin basılmasının ülkenin güvenliğine zarar verdiğini belirtti.

Askeri Üslere Yapılan Baskınlar

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye yönelik cinsel işkence iddiaları üzerine 9 askeri gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmesiyle olaylar patlak verdi. Aşırı sağcı siyasetçiler, askerlerin gözaltına alınmasına tepki göstererek protestolar düzenledi.

Protestolar ve Sonuçları

Ankara'nın ardında, Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, askeri üslerde destek buluşmaları düzenleyerek, gözaltına alınan askerleri savundular. Bu protestolar, sağcı grupların mili ordudaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Toplumda Yalnızlaşma

Aşırı sağcıların bu tür eylemlerinin toplumda yoğun tartışmalara yol açtığı ve güvenlik kaygılarını artırdığı belirtiliyor. Gallant, bu tür protestoların ulusal güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.