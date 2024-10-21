İsrail'den Gazze İçin Sınırlı Ateşkes Teklifi

İsrail'den Sınırlı Ateşkes Önerisi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmeyecek şekilde yeni bir "sınırlı" ateşkes önerisi sundu. Devlet televizyonu KAN tarafından yapılan açıklamalara göre, bu teklifin arka planda bazı İsraillilerin Gazze'de Hamas tarafından tutulan esirlerinin serbest bırakılması karşılığında kısıtlı bir ateşkesi öngördüğü belirtildi.

Ateşkes Görüşmeleri

Ateşkes önerisinin, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini içermediği vurgulandı. Başbakan Netanyahu'nun, Mısırlı yetkililerle bu konuyu görüşmek üzere, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar'ı Kahire'ye gönderdiği bildirildi. Walla haber sitesine göre, Bar, dünkü kabine toplantısında Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hasan Mahmud Reşad'dan görüşme önerileri aldı.

Yeni Anlaşmanın Detayları

Ronen Bar'ın Mısır'ın başkenti Kahire'de Reşad ile gerçekleştirdiği görüşmede, Hamas ile ateşkes müzakerelerinin daha büyük bir anlaşmaya dönüştürülmesi amacıyla yeni bir anlaşmanın ana hatları paylaşıldı. Bu anlaşmanın birkaç günlük her iki taraflı ateşkes uygulanması koşuluyla, Gazze'de tutulan bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını içerdiği ifade edildi.

Israel Hayom gazetesine göre, İsrail kabinesi ise konuyla ilgili daha ayrıntılı bir strateji oluşturması için Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i görevlendirdi. Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest kalması için çalışmalar, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından hız kazanmış durumda.

Devam Eden Müzakereler

Yeni öneriye dair henüz Mısır, Katar veya Hamas tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı görülüyor. Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda dolaylı müzakereler aylardır sürdürülmekte. Ancak, Başbakan Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ettirme ve çekilmeme yönündeki tutumu, ateşkes müzakerelerini zor durumda bırakıyor.

İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren gerçekleştirdiği hava saldırılarında, 17 bini çocuk, 11,378'i kadın olmak üzere toplamda 42,603 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 99,795 kişinin yaralandığı bildirildi. Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu, sivil altyapının da hedef alındığı kaydediliyor.