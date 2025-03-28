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İsrail'den Gazze'ye Saldırıya Yedek Askerlerden Red

İsrail'deki yedek askerler, Gazze'ye yönelik saldırılara katılmayı reddetti. Askerler, uluslararası hukuka aykırı durumları eleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:15
İsrail'den Gazze'ye Saldırıya Yedek Askerlerden Red

İsrail ordusundan gelen son haberler, özellikle yedek askerler arasında önemli bir çatışma olduğunu gösteriyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın bildirdiğine göre, birçok yedek asker, Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırılara katılmama kararı aldı.

Ateşkesi bozan ve Gazze'ye saldırıları yeniden başlatan İsrail'de, tıbbi birimlerde görevli yarbay rütbesindeki ve altındaki yedek subayların, çatışmalara dönüşü reddettiği bildirildi. Askerler, bu görüşlerini ifade eden bir mektup yayınlayarak, İsrail yönetimine ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi çağrısı yaptı.

Askerler, "uluslararası hukuku ihlal ederek toprakların ele geçirilmesine ve buralara yerleşilmesine karşı olduklarını" açıklayarak, bu savaşın “mantıksız bir şekilde sürdüğünü” ve her iki tarafın sivil halkını tehdit ettiğini vurguladı. Onlara göre, bu durum İsrail devletinin geleceğini de tehlikeye atıyor.

Bu tepkiler, İsrail’in Gazze’ye saldırıları için biranayasa yapma eylemi olarak değerlendirildi. Önceki gün, yüzlerce yedek subay ve asker, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e bir mektup göndererek, Gazze'ye yönelik saldırıların hedeflerinin belirlenmesini ve saldırıların sona erme tarihinin net bir şekilde ortaya konulmasını talep etmişti.

Ateşkesin tekrar bozulmasıyla birlikte, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 896'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1984'ü aşkın kişi yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda ise ölen Filistinli sayısı 50 bin 251'e, yaralı sayısı ise 114 bin 25'e çıktı.

İsrail, Hamas’a karşı askeri gücünü artırma kararı alırken, yeni ateşkes tekliflerini kabul etmemesiyle de gündem oldu. Hamas, İsrail’in ateşkes şartlarını yerine getirmediğini ve Filistin halkına karşı tekrar soykırıma başladığını belirtirken, bu durum, İsrail'deki iç siyasi gerginliklerin de bir göstergesi olarak yorumlandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi hamleler, bu olanın gölgesinde gerçekleşti.

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