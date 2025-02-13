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İsrail'den Hamas'a Kritik Uyarı: Esirler Serbest Bırakılmazsa Ateşkes Sona Erecek

İsrail Hükümet Sözcüsü, Hamas'ın 3 esiri serbest bırakmaması halinde ateşkesin sona ereceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:53
İsrail'den Hamas'a Kritik Uyarı: Esirler Serbest Bırakılmazsa Ateşkes Sona Erecek

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Hamas'a yönelik yaptığı açıklamada, cumartesi günü öğleden sonra 3 İsrailli esir serbest bırakılmazsa ateşkesin sona ereceğini bildirdi.

Mencer, çevrim içi düzenlediği günlük basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkeste yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Mencer, varılan ateşkes anlaşması gereği, Hamas'ın belirtilen süre içerisinde esirleri bırakması gerektiğini vurguladı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını duyurdu.

Başbakan Netanyahu, 11 Şubat'ta, "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacaktır. Bu süreç, Hamas yenilene kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Hamas ise bugün yaptığı açıklamada, arabulucuların taahhüdü üzerine anlaşmayı "imzalandığı şekliyle" uygulamaya devam edeceğini duyurdu.

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